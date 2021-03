Semana Santa a bordo: ¡vacaciones inolvidables con Click&Boat!

Sin duda alguna este año ha estado marcado por la falta de viajes. La Covid-19 nos ha afectado de forma exponencial y a distintos niveles, y si tú eres una de las personas que no pueden vivir sin descubrir nuevos lugares, viajar, hacer cosas nuevas… ¡Te entendemos perfectamente! Poco a poco las medidas establecidas en cuando a movilidad se van apaciguando. Siempre y cuando nos encontremos en situación segura podremos empezar a desplazarnos a lugares más lejanos. En el artículo de hoy queremos lanzarte una propuesta viajera para disfrutar de esta semana santa. Exacto, estos días festivos están a la vuelta de la esquina y nos gustaría compartir contigo las actividades que ofrecen los profesionales que están detrás de la marca Click&Boat, plataforma líder en alquiler de barcos online. Gracias a ellos, tienes un gran abanico de opciones acuáticas seguras para pasarlo bien a bordo, tanto en solitario, como con amigos, pareja incluso para unas vacaciones en familia. Alquilar un barco te permitirá disfrutar del mar de forma segura, independiente y alejado de las masas. Ten en cuenta que para según qué tipo de embarcación es necesario la disposición de una licencia de navegación que avale unos estudios y profesionalidad reglada para manejar dicha embarcación, por ejemplo un catamarán. Esto no es un problema; como podrás ver, ¡ofrecen la posibilidad de alquiler de barcos con patrón! Lo que te permitirá subir a bordo y disfrutar mientras un experto en la zona te guía hacia los lugares clave del destino. Además, es un plan bastante interesante donde vas a poder relajarte al 100% y aprender curiosidades de la embarcación gracias a tu patrón. Por otro lado, si lo que quieres es poder aprovechar la posibilidad de ponerte al timón, también lo podrás hacer. En este caso el tipo de embarcación será más pequeña y adecuada para esta aventura. Esto se da, por ejemplo, en el alquiler de lanchas. Esta gran experiencia, un tanto atípica, se convertirá en una aventura muy especial que no te dejará indiferente. Además, estará en tu mano escoger entre si prefieres simplemente disfrutar de las vistas y la brisa en tu piel, o la posibilidad de realizar actividades deportivas como la pesca o esnórquel. Si indagas en su espacio web, podrás encontrar toda la información necesaria; te animamos a preguntar todo tipo de dudas que te surjan. Como puedes ver, disponen de una flota muy completa formada por lanchas, veleros, neumáticas o catamaranes que se extiende por todo el mundo. Además, los testimonios que aparecen en la web argumentan que ha sido una gran decisión poder disfrutar de una aventura como la que propone el equipo y que sin ningún tipo de duda repetirán. Te invitamos a investigar qué zona geográfica llama más tu atención, cuál te llama más la atención y, a partir de aquí, que te pongas manos a la obra para encontrar el barco que más se adapte a tus necesidades. Por ejemplo, las Islas Baleares no podías faltar en esta selección de flechazos, gracias a la estupenda oferta turística que pone a disposición de los viajeros que las escogen. Los maravillosos paisajes o las aguas turquesas que encontrarás en las calas de Ibiza, Mallorca, Menorca o Formentera son una de las razones por las que destacan como destino náutico. Será importante ponerte en contacto con el propietario del barco que hayas escogido para programar tu experiencia y adecuarla tanto a la zona geográfica como a las actividades que quieras realizar, así como la duración del alquiler. También, como ya sabes, será de vital importancia seguir de forma estricta todas las recomendaciones sanitarias que se exijan tanto por parte de las instituciones como por parte de la compañía y dueños de la embarcación. Bien, ¿estás preparado para pasar unas vacaciones de semana santa que no podrás olvidar a bordo del barco de tus sueños? Si tienes ganas de probar algo distinto y ajustable a todos y cada uno de los presupuestos, ¡esta es sin duda tu aventura! Una de las opciones más reclamadas tanto por la novedad como por la seguridad o la "sensación de libertad" que ofrece, sobre todo en el contexto actual. Ha llegado el momento de descubrir el destino vacacional que desees desde un punto de vista diferente y único, uno en movimiento en el que deberás dejarte mecer por las olas como si de una cuna se tratara. Ahora, sólo tienes que planear qué quieres hacer, qué tipo de embarcación vas a elegir, donde vas a descansar y pasártelo bien durante estos días, y decidir con quién quieres compartir esta experiencia original a bordo. No olvides ponerte en contacto lo antes posible con el propietario del barco que más te haya gustado para cerrar los detalles del plan, y empezar a preparar unas vacaciones inolvidables. Para finalizar, solo decirte: ¡Bienvenido a bordo, capitán! ¡Zarpamos rumbo a unos días de navegación siniguales!