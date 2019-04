La Semana Santa de Huelva ganó un día con el Cristo de la Vera Cruz

Los colaboradores, redactores y redactores gráficos de Huelva Información que durante la Cuaresma y Semana Santa realizaron sus crónicas, opiniones y fotografías, ofrecieron un balance de la Semana Mayor en el último encuentro de esta temporada de la Tertulia Cofrade El Aguaó.

Un análisis cofrade que se inicia valorando el Sábado de Pasión, que se incorpora como una multitudinaria jornada. Todos señalaron como el gran acontecimiento a destacar de este año la salida del Cristo de la Vera Cruz acompañado por la Legión Española. Un hecho sin precedentes, que inundó las calles de Huelva con miles de personas.

Una ocasión para decirle a Huelva que el Cristo de la Vera Cruz existe. Esta es una oportunidad para fomentar su culto, para aprovechar este movimiento vivido en el Sábado de Pasión que invita a trabajar. No solo se habló de la gran participación de personas, que llenaron toda la Carrera Oficial y las calles del centro, sino con una mañana de grandes colas para acceder a la parroquia de la Concepción. Se reconocía así el esfuerzo de la hermandad y de las personas vinculadas a esta salida procesional, un hecho que ofreció un impulso en lo religioso, cultural y económico.

Una cofradía que sí hizo el recorrido oficial, aunque no tendría que hacerlo y sin embargo nos encontramos a otra cofradía, la del Nazareno, cuya junta de gobierno no quiere hacerla y solicitó al Obispado una dispensa tras el rechazo a sus pretensiones por parte del pleno de hermanos mayores. José Antonio Vieira señaló que “mientras el Nazareno sea la única cofradía en la Madrugada no pinta nada en la Carrera Oficial, un lugar que es una desolación, el acompañamiento empieza a las siete de la mañana”.

Cinta Ortega recordó cuando desde el Consejo “se intentó ordenar una Carrera Oficial con otras cofradías y se entorpeció por parte de esta hermandad y las otras cofradías tuvieron que modificar el día”. Consideró también que “si el resto de cofradías tienen que pasar, todos deben someterse a la mayoría plenaria; además, si está desolada por una calle, también lo estará por las otras”.

Un tiempo que para las dos cofradías de aquella jornada no les fue nada fácil y se pasó mal, con laudo para la Misericordia y vuelta a su barrio El Perdón sin hacer la estación de penitencia. Lupe Gallardo considera que “el hecho de la dispensa al Nazareno abre otras posibilidades”, que igualmente deberían ser atendidas a demanda de las hermandades en situaciones que así se considere, como es el caso de un día de lluvia, “en la que al final una cofradía de barrio sí pueda hacer su recorrido por sus calles, sin tener que llegar al centro por cuestiones horarias”.

Carmen Córdoba se preguntaba “qué habría que hacer para considerar a la carrera como oficial, después de que hay quien se la salta”.

Una Carrera Oficial que, por otra parte, en el resto de jornadas presenta algunas preocupaciones, como es el hecho de que sea excesivamente ruidosa, con charlas, comidas...

Este año, además, mostraba bastantes problemas por los espacios en obras, con lo que aparecía desamparada.

José Antonio Vieira dice que “llegar con una cofradía de silencio es un agobio; se sufre bastante en estos recorridos”. Destacaba que es “una cuestión del público y de la hostelería”, no del Consejo. Sin embargo, sí es una tarea de la organización “el control de los accesos, de los pasillos, es una penitencia añadida la Carrera Oficial por esos padres que dejan a los niños corretear entre palcos”. Un tramo ampliado, que se hace cansado. Se recoge el sentimiento de todos de una revisión, tanto en lo eventual como para el futuro. El tiempo, lamentablemente, también destacó este año por el hecho de dejar a la ciudad sin cofradías el Miércoles Santo y sin salir a la Oración y La Fe.

José Antonio Vieira es de los que opina que hay un exceso de aplicaciones para el tiempo y, además, muchas personas interpretándolo. “Cuando se prevé que hay lluvia hay que dejar la cofradía en casa”, dice.Cinta Ortega es de las que opinan que “es una oportunidad el tener el recurso de una moratoria, pues todos los cofrades lo que desean es hacer su salida procesional”.

“Lo peor es no salir, hay que intentar por todos los medios posibles y razonables echarse a la calle”, dice Pedro Cintado. Además, se recuerda que hay cofradías que por estar comenzando su vida cofrade “necesitan salir”.

Carmen Córdoba recordó el episodio vivido en la calle Gobernador Alonso cuando la Hermandad de la Buena Muerte tuvo que dejar pasar a la Misericordia, donde “hubo un malentendido”. Un incidente del que queda todavía por conocer qué es lo que en verdad lo motivó, más cuando las cuatro cofradías se habían reunido por la mañana para, en vista de las informaciones del tiempo, tomar una decisión conjunta. Pedro Cintado quiso destacar “la generosidad de la Hermandad de la Buena Muerte, que fue la más afectada y también la más generosa”.

Una Semana Santa que comenzó con una multitudinaria participación de personas, que mantuvo la afluencia habitual en el Domingo de Ramos con bastante público en las calles acompañando a las procesiones, pero que igualmente se rompió la dinámica el Miércoles Santo cuando las cuatro cofradías se quedaron en sus templos, cuando muchos pensaban que Santa Cruz y Esperanza pudieran haber salido, pero la inestabilidad del día les llevó a tomar la decisión de no procesionar.

Así llegamos a un Jueves Santo en el que la participación también descendió, lo mismo que el Viernes, quizás por la misma incertidumbre del tiempo, pero también porque son habitualmente jornadas de menos público en las calles.

Se mantiene como el punto más álgido sin comparación alguna la subida de la Cofradía de las Tres Caídas por la cuesta que lleva su nombre. Una jornada que resultó especial por el hecho de que celebraban su 75 aniversario.

Del Resucitado se habló de su crecimiento, de su futuro y se planteó el debate del hábito de los nazarenos. Se analizó la situación actual por la que pasa al no estar integrado el Consejo de Hermandades, y se pusieron sobre la mesa todos los argumentos, de un lado que no es hermandad de penitencia, pero sí lo es de Semana Santa; llevar hábito o no, pero hay también otras dos cofradías en jornadas tan gloriosas como el Domingo de Ramos, que son penitenciales porque así lo ha marcado siempre la tradición, caso de la Borriquita o la Sagrada Cena.

Por otra parte, las salidas procesionales en las vísperas tienen también su sitio y no deben correr para evitar en lo otras cayeron en los últimos años.

Con la opiniones de todos, llega hasta una nueva Cuaresma el: ¡Ahí queó!