¿Seguimos dudando del cambio climático y de nuestra responsabilidad?

Al titular de hoy le podríamos quitar las interrogaciones. Ese es el peor mal que nos azota en mi opinión. Somos seres cortoplacistas en general, y muy cortoplacistas en particular cuando se trata de tomar conciencia de cualquier cosa que supere nuestra propia esperanza de vida. Mientras tanto el mundo nos lanza señales constantemente. Y cuando nos tocan de cerca, como una DANA y su gota fría, parece que se nos hacen más evidentes que otras señales como la desaparición de una especie animal en algún rincón del planeta o la muerte de un glaciar. Pero lo cierto es que, en cuestión de señales, son igual de graves. Y seguimos sin tomar medidas contundentes que deberían venir de la mano de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de instituciones y empresas, pero también y sobre todo de la Responsabilidad Social individual de todos y cada uno de nosotros.

Me siento como en el día de la marmota. Otra vez hablando de lo evidente con la sensación incómoda de resultar pesada por un lado y, por otro, el temor de que todo caiga en saco roto junto a cientos, miles de voces que desde hace años vienen diciendo lo mismo: la suma de los pequeños gestos es vital y será la verdadera llave del cambio.

Historias para no dormir

Es complicado tener esperanza, es cierto. Sobre todo en semanas como ésta, que empezó muy convulsa. A las inundaciones provocadas por la gota fría y la inestabilidad política de un gobierno en funciones que se ha alargado ya demasiado, se sumaron el ataque de drones explosivos a refinerías de Arabia Saudita con todas sus complicaciones internacionales, que no menoscaban a las que se derivan de la sombra del divorcio duro de Gran Bretaña y Europa, entre otras lindezas informativas. Y es que mirar los informativos se ha convertido en un deporte de riesgo. Si no fuera por el baloncesto…

Tráfico de personas, agresiones sexuales, asesinatos múltiples, alertas sanitarias, desastres naturales, juicios por corrupción, conflictos internacionales a cuenta de la migración, personas abandonadas en las fronteras, incendios inolvidables, caída de gobiernos europeos, revueltas históricas en China… El verano no ha tenido desperdicio.

¿Han visto ustedes la serie británica Years and Years? Es una mini serie bastante impactante que construye una distopía –todo lo contrario de la utopía- más que probable de los próximos nueve años. Sin ánimo de hacer ningún spoiler, la serie plantea acontecimientos internacionales muy posibles dadas las circunstancias actuales: ataques nucleares, represiones sociales, extremismos crónicos, crisis económicas, transformación del trabajo… Hasta de la independencia de Cataluña habla este genial guion de ficción creado por Russell T. Davies que ya muchos vigilarán como las predicciones de Nostradamus. Por eso en este momento dudo si recomendársela, porque el otro día viendo el ataque a las principales refinerías sauditas y los tuits del presidente americano Donald Trump, de verdad que sentí un poco de vértigo. Quien haya visto ya la serie me entiende. ¿Será capaz la especie humana de aprender de sus errores? Esa es la verdadera cuestión.

Gestos personales

Puede que ante tanta sinrazón, o ante tanta insensibilidad por parte de muchas personas, una tenga la tentación de dejarse llevar por la impotencia. Es fácil pensar eso de ¿qué voy a solucionar yo sola? Y la respuesta es: el principio de todo.

En la misma serie que acabo de referenciarles hubo un momento que se me quedó grabado. Ante la pregunta de una de las protagonistas de ¿cómo hemos podido llegar a esto?, la sabiduría de la abuela responde: porque lo hemos permitido. Y es cierto.

Cada momento en el que por comodidad, por sensación de impotencia o porque nos toca de muy lejos no reaccionamos ante los acontecimientos que nos molestan, de alguna forma los estamos permitiendo, y así permitimos que avancen hacia consecuencias mayores. Y no se trata de coger las pancartas o liderar protestas masivas. No siempre. Los mayores enemigos pueden derrotarse con gestos personales de oposición, muchas veces pequeños pero siempre estables, que superen el cortoplacismo al que tendemos de forma natural.

Por ejemplo, hay grandes armas como la educación en valores en mi hogar contra la violencia de género, y ya puestos contra toda forma de violencia en general. También son armas mis compras diarias apoyando a las empresas locales, y a las que hacen las cosas bien y tienen propósitos coherentes con mis ideales, y elegir unos productos o servicios y no otros con el mismo sentido. Mis gestos en casa apagando luces, desenchufando, reciclando, donando, ahorrando agua… Y hay más armas personales: mi voto, mis inversiones, mis comentarios en la red, mi asistencia y mi no asistencia a según qué acontecimientos, mi forma de viajar, mi forma de comer… Mi forma de vivir es mi mejor carro de combate.

Todo eso es parte de la responsabilidad social individual, la misma que como consumidores exigimos a las empresas: coherencia y visión a largo plazo, a más largo plazo de mi propia vida.

No nos faltan guías en este camino contra el cambio climático y contra toda forma de desarrollo insostenible. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los ODS y sus propuestas de acción urgente; están las múltiples campañas de las instituciones y las empresas que se han tomado en serio su RSC; están los equipos de investigación del mundo entero que nos advierten y nos dan soluciones; están los chicos y chicas que vienen del cole cargados de ideas; están los vecinos que lo hacen de cine con la basura; están los familiares recalcitrantes con esas cosas del medio ambiente; y están los informativos, por qué no, también están las noticias para recordarnos dónde llegaremos si no ponemos remedio y actuamos ahora.

Pongámonos las pilas y dejemos de quitarle las interrogaciones a la pregunta que da titular a este artículo. No dudemos de nuestra responsabilidad, pero sobre todo, no dudemos de nuestro poder.