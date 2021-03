Sebastián Donaire sale reforzado en su reelección al frente de UGT Huelva

El sindicato UGT en Huelva ofreció ayer una muestra de cohesión con la reelección de Sebastián Donaire como secretario general con una mayoría del 94% de votos y un respaldo pleno, del cien por cien, a su gestión del mandato anterior. Era la única candidatura presentada y sale, además, reforzada para afrontar un año que el propio Donaire considera “muy complicado”, por todos los retos existentes para que Huelva haga frente a los efectos de la recesión derivada de la pandemia.

El 14º Congreso Provincial se celebró ayer en el Foro Iberoamericano de La Rábida casi un año después de lo programado, tras el aplazamiento obligado por la irrupción de la crisis sanitaria. Ha sido éste un cónclave, además, que no ha escapado de la situación imperante, con una reducción del número de delegados participantes, de los 140 originales a los 80 reunidos en esta ocasión para garantizar las condiciones óptimas.

Pese a esos condicionantes, el resultado ha sido claro. Ese apoyo del 94,37% de los delegados a la única candidatura para los próximos cuatro años, y el 100% en cuanto a la gestión realizada en los anteriores es un espaldarazo para Sebastián Donaire y su equipo, fortalecidos, además, pese a las circunstancias adversas.

En este último año marcado por la covid-19, explicó, UGT se ha consolidado como el principal sindicato de la provincia, “diez puntos por delante del siguiente”, y ha ganado más de 2.000 afiliados. “Eso significa que hemos hecho un gran trabajo y que los trabajadores siguen confiando en nosotros, entre otras cosas porque les hemos dado una respuesta muy contundente durante la pandemia, en la que hemos atendido a más de 40.000 compañeros y resuelto muchas dudas y problemas”.

El propio secretario general explicaba poco antes del inicio del Congreso que ha llegado a esta elección después de “haber sido capaz de aunar las sensibilidades de todo el sindicato”. Como muestra, dijo, esa Ejecutiva compuesta por seis miembros, dos por cada federación más representativa: FICA, FSMC y Servicios Públicos, “con lo que están representados todos los sectores de la organización”.

Hará falta esa unidad los próximos meses, reconocía Donaire a los periodistas, para hacer todo lo posible para que “Huelva salga de esa situación de precariedad, de falta de empleo y, sobre todo, de desigualdades”.

Las cifras pesan como una losa en la provincia onubense y el dirigente de UGT hace un repaso de ellas para defender las necesidades de Huelva, agravadas por las consecuencias de la crisis.

“Ahora, más que nunca, el Gobierno de la nación y el de la Junta de Andalucía, con los fondos que puedan llegar de Europa, debe, no recompensar a Huelva, sino reconocerla para que reciba un plus por encima del resto de territorios”.

Con este planteamiento, Sebastián Donaire defendió una vez más la necesidad de insistir en el diálogo social “que se ha demostrado que ha funcionado”.

Prolongar los ERTE

No obstante, desde el sindicato se lanza un mensaje directamente dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez, al que se reclama las subidas acordadas del salario mínimo interprofesional, “que no afecta a las empresas en crisis, afecta a los trabajadores más precarios”. Además, el secretario general en Huelva defiende que los ERTE por causa de fuerza mayor se prolonguen “sin fecha”, siempre que haya “una actividad, una empresa o un sector que no recupere su actividad al cien por cien a causa de la crisis actual”.

“Huelva no puede permitirse el lujo de caer en picado. Sus datos son escandalosos”, destaca Donaire, que pone el foco en la industria y en el empleo “de calidad, estable y bien retribuido”, a salvo de los vaivenes coyunturales de la economía, más sensibles en momentos de recesión.