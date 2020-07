Satse denuncia que profesionales de Enfermería tienen que controlar el acceso en los centros de salud de Huelva

El Sindicato de Enfermería Satse en Huelva ha denunciado la manera en la que se está abordando la orientación de la demanda de los pacientes en los centros de Atención Primaria de los distritos de Huelva-Costa y Condado-Campiña, obligando a los profesionales de Enfermería a encargarse de controlar el acceso de los pacientes a los centros de salud.

De esta manera, Satse ha mostrado su disconformidad ante la implantación de la accesibilidad de los pacientes a los centros de Atención Primaria, decidiendo poner en primera línea a enfermeras y enfermeros que están sirviendo de escudo para controlar el acceso a los centros.

Todo ello está provocando una gran presión a dichos profesionales pues además, la impaciencia y el malestar de los propios pacientes que esperan a las puertas deriva en muchos casos en agresiones verbales que producen un estrés añadido a la situación que se está viviendo por la Covid-19, la última ha sucedido hoy mismo en el Centro de Salud de Isla Cristina.

Satse "no va a permitir que los profesionales de enfermería desarrollen este tipo de laborales administrativas que no forman parte de sus funciones, pero qué, para más inri, lo están haciendo sin las condiciones mínimas de seguridad, encontrándose en las puertas de los centros sin protección física, sin infraestructuras adecuadas y sin respetarse además el principio de confidencialidad de los pacientes". A lo que se suma, alerta Satse, que "en la mayoría de los centros sanitarios los pacientes tienen que esperar también en las puertas sin infraestructuras adecuadas para combatir las altas temperaturas de esta época estival".

Desde el Sindicato de Enfermería se lleva meses reivindicando a la gerencia de ambos distritos las medidas necesarias para trabajar en unas condiciones óptimas que completan tanto a los profesionales como para los pacientes. Además, Satse quiere aclarar que "no se opone a la orientación de la demanda, ya que las circunstancias provocadas por el Covid-19 así lo requieren, pero no de la manera que se está ejecutando, recayendo todo el peso en los profesionales de Enfermería, y no haciendo partícipe de manera directa al resto de profesionales del centro en el control del acceso".

Así, la organización sindical reivindica que el control de acceso del paciente al centro tiene que ser filtrado y derivado a Enfermería en caso necesario para la clasificación del paciente.

Finaliza Satse exigiendo una solución a esta problemática que tiene desbordado a los enfermeros de los centros de Atención Primaria de los distritos de Huelva-Costa y Condado-Campiña ante este drástico cambio en la atención a los pacientes y que se están viendo obligados a asumir funciones que no forman parte de sus competencias, no descartando realizar las acciones oportunas.