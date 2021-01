Satisfacción en el Ayuntamiento de Huelva por la repetición del juicio por el derribo de la Casa Duclós

El teniente alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez Márquez, ha mostrado su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva que estima los recursos de apelación interpuestos por el Consistorio y el Ministerio Fiscal para la anulación del fallo del Juzgado de lo Penal Número 4 de Huelva que absolvía a la acusada del delito de daños a la propiedad municipal por el derribo de la Casa Duclós del Parque Moret en 2018.

El edil ha hecho una valoración muy positiva de esta nueva sentencia, que ordena repetir la vista oral con otro magistrado diferente al que dictó esta primera sentencia. “Se han estimado nuestras alegaciones -ha explicado el concejal-, señalando que ha habido una defectuosa valoración de las pruebas por parte del juzgado al dictaminar que no había quedado demostrada la perpetración del delito. La Audiencia Provincial apunta a contradicciones en este sentido, señalando que, en efecto, se ha producido un delito de daño, porque la acusada era perfectamente consciente de que estaba vulnerando una propiedad municipal que, de hecho, era objeto de un expediente de expropiación forzosa”.

La inicial sentencia absolutoria consideraba que si el Ayuntamiento no hizo efectivo "el pago total" del justiprecio establecido para la vivienda, no podía entenderse que se hubiera producido la transmisión de la propiedad y que había que "apreciar un error de tipo en la acusada, la cual no podía saber que la vivienda era propiedad del Ayuntamiento de Huelva y que estaba causando daños en un bien ajeno". No obstante, la sentencia de la Audiencia Provincial “nos da la razón”, indica el teniente alcalde, considerando que el razonamiento del magistrado es "totalmente contradictorio, cometiendo errores de valoración en los elementos fácticos del asunto", y que en la sentencia "no se toman en consideración documentos obrantes en autos que pueden llevar a la conclusión contraria".

Ante la orden de repetición del juicio, Gómez Márquez ha puesto de manifiesto su confianza en que “la Justicia atienda por fin los requerimientos que venimos haciendo desde el Ayuntamiento en defensa del patrimonio municipal, de los bienes de todos los onubenses, ante una absolutamente injustificada vulneración que se produjo por parte de esta persona y que esperamos que no quede impune de ninguna manera”