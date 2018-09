Sánchez Rufo llama al diálogo y a un plan de choque ante el problema ferroviario

Justo cuando el coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, hacía en la mañana de ayer un llamamiento para reactivar la búsqueda del consenso ferroviario en la provincia, al objeto de mejorar las líneas ferroviarias, el Alvia 2285 Huelva-Madrid permanecía durante una hora en Córdoba, debido a una incidencia técnica.

Sánchez Rufo desarrolló varias propuestas en las que, según valoró, se debe enmarcar el diálogo, y que pasan por la elaboración de un plan de choque a ejecutar durante el 2019 dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), además de la renovación de la maquinaria actual y un plan de eliminación y señalización de los pasos a nivel.

Para el coordinador, la situación del ferrocarril en Huelva es "insostenible", por lo que ve necesario buscar fórmulas de diálogo que incluyan a todos los actores políticos y a la sociedad civil y no solo un frente de administraciones gobernadas por el PSOE. Por ello, desde IU realizan este llamamiento "con lealtad, generosidad y en sentido positivo" y están dispuestos a sentarse desde esta misma semana.

A su juicio, el problema ferroviario de Huelva "ya no es solo una cuestión de tiempo de los trayectos, sino una cuestión de fiabilidad y de seguridad" al no haber suficientes garantías para que los usuarios sepan "que van a llegar a su destino en un tiempo determinado", por lo que "la gente dejará de usar el tren porque no sabe cuando va a llegar a su destino".

Esta inseguridad que genera el transporte ferroviario en la provincia se ha visto intensificada durante el mes de agosto, cuando la ciudadanía ha vuelto a sufrir "una concatenación de fallos y averías" que han lastrado aún más la imagen de este transporte entre los ciudadanos. Esa cadena de fallos se inició el 11 de agosto con el fallo del eje en el tren Huelva-Sevilla y que mantuvo durante horas incomunicada a la provincia por esta vía, además de nuevos fallos en la Huelva-Madrid el 14 de agosto, el accidente de un Talgo en Sevilla que impidió la llegada del tren a Huelva el pasado 30 de agosto y el accidente en un paso a nivel en Peguerillas un día después y que causó dos heridos.