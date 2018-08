El abrazo de San Juan Pablo II ante La Cinta

Llegó con el aire de El Conquero al aroma de la Vega Larga de devoción y tradición cintera. La Patrona de Huelva se encuentra en la Santa Iglesia Catedral en el año en el que se celebra el 25 aniversario de la visita apostólica de San Juan Pablo II. En la jornada de ayer, fiesta de la Realeza de María, se presentó entre los sones de los campanilleros el cartel de las fiestas cinteras de este año, que lleva como protagonista a San Juan Pablo II en la misa que celebró en la avenida de Andalucía, que presidió la imagen de la Virgen de la Cinta en su paso, ante el que se arrodilló el Santo Padre para rezar, agarrándose al mismo durante un largo rato.

El recuerdo de ese acontecimiento vuelve este año al cartel de las fiestas que ha realizado el artista Mario Moya, quien rescata el momento en el que el Santo Padre se encuentra ante la imagen de la Virgen de la Cinta y saluda con los brazos abiertos a los onubenses, en un gran abrazo nada más encontrarse en el altar de la avenida de Andalucía, donde se desarrolló la eucaristía.

La presentación tuvo lugar en la tarde de ayer en la Santa Iglesia Catedral a los pies de la Virgen de la Cinta, que se encuentra presidiendo el primer templo de la Diócesis para los actos de su novena y de la festividad del 8 de septiembre.

Mario Moya destaca la satisfacción que le ha producido realizar este encargo de la hermandad cintera: "Me ha gustado mucho", ha dicho. Más cuando recoge el momento de San Juan Pablo II en Huelva, "un acontecimiento que recuerdo perfectamente, resultó un día muy hermoso; por ello, me ha gustado mucho el hacer este trabajo". Se trata de "un retrato, que es el encargo que se me hace y que se utilizará como cartel, con ello tiene menos profusión de elementos que un cartel convencional, así la mirada se va directamente a lo que se quiere mostrar", señala.

"El Papa -dice- está en actitud de regocijo, alegre, no es un retrato estático, se encuentra en movimiento como acercándose a la gente y tiene mucho colorido". El cartel está patrocinado por la Caja Rural del Sur, encontrándose en el acto el presidente de la fundación de esta entidad, José Luis García Palacios, junto con el presidente de la gestora de la Hermandad de la Cinta, Bienvenido González Roldán, y el canónigo y párroco de la Merced, Víctor Bermúdez.

El Coro de Campanilleros Virgen de la Cinta, que dirige Rafael Vélez, volvió a ofrecer su ofrenda musical a la Patrona de Huelva, en un recorrido por las doce composiciones que le dedican. Llevan 29 años cantándole a la Virgen y son en la actualidad unos 45 componentes los que forman el coro.

Este año cuentan con una nueva canción, titulada Viva el niño de las Jandalias, que como dice su autor, José Antonio Vieira Roldán, "es un homenaje a la devoción sencilla de la gente, que hemos ido todos heredando de generación en generación". Esta alabanza tan peculiar al Niño la hizo el pasado año una devota de la barriada de la Navidad cuando la Patrona visitó la parroquia Virgen de Belén. "Queremos -dice- recoger las cosas que pasan alrededor de la Patrona y recuperar los rezos que nos enseñaron para dirigirnos a la Virgen de la Cinta". El acto concluyó con el rezo de la Salve de los Marineros, a cuya difusión entre los devotos también contribuyen los campanilleros.

Los actos en honor a la Virgen de la Cinta continuará con su novena que comienza el próximo martes día 28 y se prolongará hasta el día 5. Comenzará a las 19:45 y en ella predicarán los sacerdotes José Ángel Romero Pérez, Víctor Manuel Bermúdez Bermejo y Miguel Ángel Campos García. El día 6, a las 20:00, es la ofrenda floral; el 7, a las 19:00, la procesión solemne; y el día 8, a las 12:00 la función principal y a las 20:00 el traslado.