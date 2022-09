La consejera de Salud destaca que los servicios de Oncología del hospital Juan Ramón Jiménez "son de excelente calidad"

Los servicios que desde el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez se ofrecen a los pacientes oncológicos de la provincia de Huelva son "de excelente calidad", según ha destacado este miércoles la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García. Asimismo, añade que a los mismos "se les prioriza la atención en acto único”, es decir, que el usuario acceda a todo el proceso asistencial (consulta médica, pruebas analíticas complementarias y administración del tratamiento de quimioterapia) en el mismo día que acude al centro.

“El acto único incluye además en numerosas ocasiones otros procedimientos, como son la realización de técnicas, transfusiones, cuidado de catéteres, la atención en la consulta de enfermería o en la de psicooncología y la participación en ensayos clínicos”, ha añadido.

De hecho, en la actualidad hasta el 70% de los pacientes son atendidos con este modelo de acto único, para lo cual se organizan y planifican las agendas con antelación, sobre todo para las personas que proceden de poblaciones más alejadas con el objeto de reducir los desplazamientos y favorecer su accesibilidad y comodidad en la atención sanitaria.

En el caso de que por motivos clínicos u otra circunstancia esto no sea posible, el protocolo implantado posibilita que la demora en aplicar el tratamiento no supere las 24 horas. “Estas demoras son habituales en cualquier servicio de Oncología, no comportan ningún riesgo clínico y siempre están autorizadas por el oncólogo que prescribe el tratamiento”, ha explicado la consejera.

García ha realizado estas manifestaciones, acompañada por la delegada territorial del ramo, Manuela Caro, en el transcurso de un encuentro con profesionales del Servicio de Oncología Médica del centro, con su jefe, Juan Bayo, a la cabeza, en el que se ubica el Hospital de Día Oncológico, a los que ha agradecido su “esfuerzo y dedicación” por situar a este dispositivo “al mismo nivel que los mejores del país en cuanto a su cartera de prestaciones, tal y como atestiguan los numerosos reconocimientos obtenidos por la unidad y sus integrantes a nivel nacional”. “Incluso a nivel internacional –ha continuado–, ya que en breve esta unidad va a obtener la acreditación más exigente a cargo de la Sociedad Americana de Oncología”.

La titular de Salud y Consumo ha lamentado “la campaña de descrédito realizada contra este servicio y el trabajo que desarrollan sus profesionales, que para nada se corresponde con la realidad”. Al respecto, ha enfatizado que “la asistencia a los pacientes oncológicos de la provincia de Huelva es una prioridad absoluta y está completamente garantizada, así como su acceso a todos los tratamientos que actualmente están autorizados en nuestro país”.

“Es completamente falso que algún usuario se haya quedado sin ser atendido o sin recibir su tratamiento”, ha remarcado García, para la que, no obstante, “esto no quita que sigamos trabajando comprometidos con la mejora del servicio y en responder a las necesidades de espacio existentes, dando continuidad a las actuaciones que desde la Junta se han venido efectuando en los últimos años con vistas a la población diana”.

Ampliación de los recursos

La representante autonómica ha querido resaltar, en este sentido, la importante apuesta de la Consejería de Salud y Consumo por la ampliación de los recursos y las prestaciones llevada a cabo en el Hospital Juan Ramón Jiménez a disposición de los onubenses que sufran alguna patología oncológica.

Según ha enumerado, en materia de equipamiento se han incorporado tres nuevos equipos TAC para el diagnóstico y renovado los dos aceleradores lineales, situando así al centro hospitalario a la vanguardia nacional en el tratamiento de radioterapia. La inversión destinada a estas adquisiciones supera los seis millones de euros.

En cuanto a las instalaciones, se han realizado obras de reforma y renovación de mobiliario tanto en el hospital de día como en la unidad de hospitalización, a la vez que se han impulsado numerosas medidas encaminadas al fomento de la humanización en la asistencia en ambos espacios. En este apartado es importante reseñar que el Hospital de Día Oncológico ha sido un área de actuación preferente, ya que más del 90% de los pacientes con cáncer pasan por el mismo para recibir tratamientos específicos y de soporte, así como para el desarrollo de determinadas técnicas diagnósticas. Este dispositivo cuenta con 20 sillones y seis camas y funciona de manera ininterrumpida de lunes a viernes de 8 a 22 horas.

Otros avances relevantes promovidos por el Hospital Juan Ramón Jiménez en el Servicio de Oncología Médica han sido la incorporación de un nuevo software para mejorar el sistema de prescripción de los tratamientos, la participación innovadora de una enfermera de práctica avanzada en Oncología que sirve de apoyo en los casos más complejos y la reciente puesta en marcha de una novedosa Unidad de Oncología Integral, de las primeras de este tipo que entra en funcionamiento a nivel nacional. Se trata de una unidad que permite añadir al tratamiento clínico convencional otras terapias complementarias de ejercicio físico, nutrición o abordaje psicosocial con vistas a potenciar la recuperación del paciente.