Coronavirus Huelva: El Sindicato Médico denuncia que hay "ánimo de coaccionar" a los profesionales

El Sindicato Médico considera que la circular emitida por la gerencia del SAS del día 1 de este mes. Para el SM, el texto ha de tomarse como un recuerdo “de la obligación de confidencialidad (secreto profesional) a la que están sujetos los profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión, en relación con los datos personales y los relacionados con el estado de salud de los pacientes a los que tratan.

Es un principio ético-deontológico que, además, está recogido en la mayoría de las legislaciones nacionales, y cuya vulneración puede acarrear responsabilidades”. Por lo tanto, el Sindicato Médico entiende que la circular es “supreflua y gratuita” y considera que en ella puede haber otro propósito que sea un aviso a navegantes.

Ante ello, esta organización sindical sostiene que “la Circular 01/2020 no limita ni impide la posibilidad de que el profesional sanitario (o las organizaciones sindicales o profesionales) denuncien la falta de medios de protección de su persona, la falta de medios terapéuticos para atender a los pacientes, la presión asistencial que sufren, sus jornadas laborales maratonianas, la falta de descansos, etcétera, no solamente porque no se desprende tal cosa de la literalidad de su contenido, sino porque, además, sería manifiestamente ilegal una instrucción en tal sentido. Ello al margen de lo desafortunado de su denominación, contenido y fecha de dictado”.