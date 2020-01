El SAS hará una búsqueda activa de 33.000 chavales para vacunarlos

La Consejería de Salud ha abierto este 2020 con una novedad en su calendario de vacunaciones. Se trata de la inclusión de la vacuna meningocócica tetravalente para los 12 meses y 12 años. Se conoce como la vacuna ACWY, de la que Andalucía es pionera tras Castilla y León. Ambas son las únicas comunidades que vacunan al año de edad siguiendo las recomendaciones de los pediatras.

Asimismo, la Consejería de Salud y Familias ha convenido iniciar una campaña de rescate con esta vacuna meningocócica ACWY, con el objetivo de vacunar a todos los menores de 13 a 18 años a lo largo de 3 años consecutivos, empezando en este 2020 y que abarcará hasta 2022. De este modo, cada año se vacunará a las personas conforme vayan cumpliendo 15 años o 18 años de edad. Esta acción tiene una doble finalidad: proteger a esta población en un tramo de edad de especial vulnerabilidad a esta infección y disminuir el número de portadores y, por tanto, optimizar la protección a toda la comunidad.

Ante esta novedad, el director del Plan de Vacunaciones de la Consejería de Salud, David Moreno, indicó que de este modo, la captación se mantendrá durante tres años seguidos y se llevará determinadas medidas de información para llegar a esta franja poblacional aunque, como el resto del calendario vacunal, se trata de una medida voluntaria. En la provincia onubense se estima que la cifra de jóvenes que serán requeridos para recibir la dosis gira alrededor de los 33.000, siendo llamados unos 11.000 cada año.Moreno sostiene que está más que justificada la apuesta de la Consejería por esta vacuna ya que entiende que se trata de cepas que están mostrando en estos últimos años, mayor virulencia.

La inclusión de esta dosis en el mapa de las vacunaciones de Andalucía era una reclamación sostenida por los pediatras desde hace tiempo, quedando tan solo pendiente la del meningococo B.El responsable del Plan de Vacunación añadió que no habrá problemas en la distribución de esta compuesto ya que “contamos con un stockage suficiente”. Respecto a la escasez que hubo en años anteriores respecto a otras vacunas, como la de la tos ferina, David Moreno indicó que “son situaciones que a veces se dan y que son difíciles de prever”. Se trata, según su opinión, de un mercado muy desequilibrado y cundo hay países con fuerte peso poblacional como puede ser India o Brasil los que deciden usar determinadas vacunas, suelen provocar un desabastecimiento en el mercado mundial.

Moreno insistió que, como el resto del calendario vacunal, la tetravalente tiene carácter voluntario si bien se congratuló del índice de cobertura que existe en Andalucía y que está entre el 97% y el 98%, si bien el gran desafío se encuentra en las dosis que han de recibir los adolescentes. En estos casos, las coberturas son lamentablemente mucho más bajas.El calendario vacunal de este 2020, los compuestos que protegen frente a tétanos, difteria, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B, enfermedad invasora por Haemophilus influenzae tipo b, neumococo, meningococo de los serogrupos ACWY, sarampión, rubéola, parotiditis, varicela, virus del papiloma humano y gripe.

El formato para el siguiente ejercicio también incorpora nuevos apartados referentes a la aplicación de vacunas, prescripción y registro, así como datos de coberturas del año anterior, con el fin de realzar la importancia de estos puntos sumamente relevantes en la vacunación. Dado ese descenso de cobertura a partir de la adolescencia, la Consejería de Salud quiere resaltar la importancia de las vacunas en todas las edades de la vida. De este modo, se quiere trascender la importancia de la vacunación, no solo en la infancia, sino también en esa etapa adolescente, en la edad adulta y en los mayores. Se pretende por lo tanto, ayudar a la correcta inmunización de toda la población frente a estas enfermedades prevenibles mediante vacunas.

De forma más detallada, las recomendaciones a embarazadas hacen referencia a la vacunación frente a la gripe y la tos ferina, haciendo hincapié en que “la vacunación comienza antes de nacer, ya que estás vacunas ayudan al futuro niño a protegerse frente a esas infecciones”, según el consejero.Respecto a los adultos, la vacuna frente al neumococo conjugada 13-valente, la mejor vacuna actualmente contra la neumonía, se recomienda a todas las personas conforme cumplen los 65 años, medida ya iniciada en Andalucía en 2019, una de las cinco comunidades que realizan esta extraordinaria acción preventiva.

Además, el calendario incluye la recomendación de vacunación frente a la gripe, tétanos y difteria a personas con 65 años o más, y la vacuna de la triple vírica a las personas nacidas a partir de 1970 que no hayan pasado la enfermedad o no tengan certeza de haberla pasado y que no hayan sido vacunadas o no tengan certeza de estarlo. Por último, para la población adulta de hasta 50 años se recomienda la vacuna de la varicela siempre que no tenga antecedentes de la enfermedad o no hayan padecido herpes zóster.

El calendario de vacunaciones que cada año se presenta en Andalucía es fruto de un trabajo por parte de la Dirección General de Salud Pública. Año tras año se llevan a cabo continuas actualizaciones para adaptarse tanto a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles, como a los avances científicos y técnicos en el ámbito de las vacunas. El objetivo es que la población no vea el calendario vacunal como una etapa que se termina en el período de la adolescencia sino que se extiende durante toda la vida. En resumen, el calendario de vacunaciones,

también llamado calendario sistemático, es la secuencia cronológica de las vacunas que se recomiendan de forma sistemática a la población a lo largo de la vida, con el esquema más adecuado para evitar infecciones prevenibles. El calendario recomendado por la Consejería de Salud para su aplicación desde el 1 de enero de 2020, incluye aquellas vacunas que protegen frente a 14 enfermedades.

El calendario está sometido a continuas actualizaciones, para adaptarse tanto a los cambios epidemiológicos de las enfermedades inmunoprevenibles, como a los avances científicos y técnicos en el ámbito de las vacunas. Actualmente, la inmunización infantil comienza antes de nacer, con la vacunación frente a la gripe y la tos ferina durante el embarazo (inmunización prenatal).

Precisamente, dentro del ámbito de las embarazadas quedan incluidas las dosis contra la gripe, en cualquier trimestre de la gestación y la del tétanos, difteria y tos ferina, preferentemente en las semanas 27 o 28. La vacunación durante el embarazo hace que los anticuerpos anti-tosferina fabricados por la madre pasen al feto y pueda estar protegido frente a esta infección desde el nacimiento. A través de la lactancia materna se pueden seguir pasando anticuerpos protectores.