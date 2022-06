El SAS busca más de 1.200 sanitarios para trabajar en verano en la provincia de Huelva

Arranca el período estival y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se halla inmerso en un proceso de captación de profesionales sanitarios para cubrir el plan de vacaciones de verano en la provincia de Huelva. Concretamente, la oferta lanzada por el SAS es de 1.283 contrataciones, elevándose este número a más de 18.000 en el conjunto de la comunidad autónoma, a los que se suman, según Salud y Familias, "los 12.000 profesionales de refuerzo Covid que fueron renovados en el mes de abril y que, gracias a la situación epidemiológica actual, vienen realizando actividad ordinaria".

Tal y como remarcan desde la Consejería, el volumen de contrataciones que se ofertan es "similar al del año anterior" y aseguran que el Plan de Vacaciones del SAS "contará con los recursos necesarios para cubrir las necesidades de los centros".

Por provincias, Huelva es la séptima provincia en cuanto a contratos se refiere, por detrás de Jaén, con 1.219. En Almería se han lanzado contratos para 1.631 profesionales; en Cádiz, 3.058 contratos; en Córdoba, 1.354; en Granada, 2.609; en Málaga, 3.695 y, en Sevilla, 3.393.

De los más de 18.000 contratos, cerca de 1.300 son para profesionales médicos, cerca de 7.700 son para la categoría de enfermería, más de 700 de formación profesional técnico superior, más de 2.800 de formación profesional grado medio, más de 1.300 de personal de gestión, más de 300 profesionales de Mantenimiento y más de 2.700 profesionales de Hostelería, Servicios y Atención Social.

La Junta de Andalucía ha explicado que esta oferta se ha comunicado a sindicatos, colegios profesionales y universidades, a los que se ha pedido "colaboración" para difundirla para captar al mayor número posible. Las ofertas comenzaron a realizarse a principios de junio para los contratos de mayor duración (de junio a octubre) mediante la bolsa única de empleo del SAS y han continuado lanzándose durante todo el mes.

Los sanitarios se buscan desde todos los ámbitos. Tanto es así, que lanzan nuevas contrataciones con ofertas abiertas a través de la web a las que pueden acceder quienes no estén en la bolsa única, incluidos los que finalizan este año sus estudios.

La mesa sectorial de Sanidad determina que la duración máxima para estos contratos es de un mes, pero la Dirección General de Personal ha autorizado "de forma excepcional que puedan prolongarse, especialmente en determinadas categorías".

En cuanto a la Atención Primaria, la Consejería ha informado de que "se ajustan los recursos asistenciales" a la demanda generada por los movimientos de población durante en verano, con una reorganización supeditada a la pandemia, a la demanda general y al plan de vacaciones de los profesionales. El SAS mantendrá en funcionamiento durante este verano los 1.511 centros de Atención Primaria de la comunidad autónoma y el 86,1 % de los centros que habitualmente tienen horario de tarde mantendrán su actividad en esa franja, lo que supone 371 centros de los 431 que tienen actividad de tarde durante el resto del año. Además, estarán disponibles los 268 servicios de urgencias de Atención Primaria, 170 equipos móviles de urgencias y 17 equipos móviles de cuidados avanzados de Enfermería.

En las zonas de mayor afluencia turística, se reforzarán con más plantilla un total de 40 centros de atención primaria que contarán con 185 profesionales contratados más.

En cuanto a los hospitales, se prevé la realización de 71.500 intervenciones, 2,4 millones de pruebas diagnósticas y 2,9 millones de actos asistenciales en consultas externas.

La actividad quirúrgica prevista supondrá realizar el 80% de la ordinaria durante el resto del año y la previsión es alcanzar una actividad asistencial similar e incluso un 1,5 % superior en determinados ámbitos a la del verano de 2021.

El PSOE de Huelva exige "conocer" el plan de verano

La parlamentaria andaluza electa por el PSOE de Huelva, María Márquez, ha exigido a la Junta este lunes que "cuanto antes" dé a conocer el plan de verano de los centros de salud y hospitales públicos, ya que "es verano y no se sabe nada sobre las previsiones del Gobierno andaluz", toda vez que ha subrayado que "hay 52.000 onubenses en lista de espera, algunos con patologías graves y ahora llega una época en la que se tensionan algunas zonas de la provincia".

Así se ha manifestado Márquez junto a los también parlamentarios andaluces electos por la provincia Enrique Gaviño y Susana Rivas, a las puertas del centro de salud de Isla Chica de Huelva, donde ha subrayado que "con esta actitud sigue habiendo un gobierno continuista", puesto que "debería de haber hecho las previsiones porque conocía cuál era la situación sanitaria de hace unos meses".

De este modo, la parlamentaria ha incidido en que en la provincia "hay 52.000 personas en estos momentos esperando para ser atendidas, algunas con patologías graves", ello "a las puertas de un verano donde, además, se tensionan muchas zonas, especialmente en la costa de Huelva, y no hay ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno de Andalucía".

"No entendemos por qué desde el Gobierno se nos dice que las listas de sanidad están agotadas, que no hay profesionales sanitarios para renovar esas listas y que en estos momentos no hay ningún tipo de solución por parte del Gobierno de la Junta. Nosotros hemos hablado también con los representantes de los trabajadores y nos dicen lo mismo, que nadie se ha sentado con ellos para decirle cómo vamos a abordar el Plan Verano en los centros de salud de Andalucía", ha aseverado la socialista.

En esta línea, la parlamentaria ha expresado que "es necesario preservar las condiciones laborales de los trabajadores y darles también el descanso que merecen, ya que muchos están exhaustos a estas alturas del año, después de lo que vienen arrastrando durante tantísimo tiempo especialmente con la pandemia" y "con una gestión y unos horarios desorbitados y una falta de recursos evidente en los centros de salud y en la atención primaria".

Por todo ello, Márquez ha asegurado que van "ponerles las pilas al Gobierno de Andalucía" y le ha exigido que "se ponga a trabajar, que escuche a los representantes de los profesionales y que cuanto antes impulse el plan de verano consensuado".