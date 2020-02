Ruiz reclama al Gobierno central 26 millones de euros para el servicio de atención de los Menas

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha reclamado al Gobierno central los 26 millones de euros que el año pasado se destinaron en la comunidad para los dispositivos específicos de atención a Menores Extranjeros No Acompañados (Menas). "No entendemos -porque el número de abandonos ha sido bajísimo- cómo el Gobierno nos ha negado la financiación que nos corresponde puesto que Andalucía es la puerta de entrada de tantísimos menores inmigrantes que vienen solos", ha dicho la consejera, quien ha criticado que cuando el PSOE estaba en la Junta sí que existía esa financiación y ahora no.

Para hacer frente a este déficit, Rocío Ruiz, ha anunciado una modificación presupuestaria, "un gran esfuerzo", en su Consejería -que se aprobó el lunes en el Consejo de Gobierno- de 5,8 millones de euros para "garantizar la continuidad" de estos servicios, aunque ha avisado que van a seguir reclamando al Gobierno central los 26 millones de euros.

Durante la mañana, Rocío Ruiz ha visitado las instalaciones del Recurso Residencial de Inserción Social y Laboral Engloba-Huelva, además de tener una reunión con la Fundación Diagrama. En números, durante 2019 en la provincia de Huelva, ingresaron 50 menores migrantes en los centros y se atendieron hasta 311. En la actualidad, hay 123 menores extranjeros no acompañados en esta provincia.