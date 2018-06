Romero garantiza que si se repite el juicio "las cosas no serán lo mismo"

El doctor en Derecho Penal Luis Romero tomó las riendas de la acusación particular del crimen de Almonte a finales de octubre, una vez que los familiares de las víctimas conocieron el resultado absolutorio del juicio que se celebró en la Audiencia de Huelva contra Francisco Javier Medina por los asesinatos de Miguel Ángel Domínguez y la pequeña María. Con la acusación familiar unificada en su representación, el letrado elaboró el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que este acabó tumbando tras dictar una sentencia que considera "vergonzosa e incomprensible". A su juicio, la Sala de lo Penal del tribunal regional pasó de puntillas por sus alegaciones: "Debería haber cumplido con su deber pero no quiso ahondar en los motivos y optó por proteger la figura del tribunal del jurado".

Sin embargo, no piensa que el Tribunal Supremo, ante el que ha presentado recurso de casación, vaya a actuar de igual forma. "Creo que estando de ponente encargado de preparar la sentencia el magistrado Andrés Martínez Arrieta la Sala lo estudiará con bastante meticulosidad y creo que llegará a estimar nuestro recurso, a anular la sentencia absolutoria y a ordenar la repetición del juicio", manifiesta a Huelva Información el también profesor de Derecho Penal en las universidades de Sevilla, Carlos III y la Europea de Madrid.

Podremos presentar pruebas como testigos que no declararon hasta ahora o periciales complementarias"La sentencia del TSJA ha sido vergonzosa e incomprensible, debió cumplir con su deber"

Confiaba ya en la contundencia de su recurso de casación para rebatir la sentencia del TSJA, pero el respaldo del fiscal del Supremo Rafael Escobar le hace mantenerse todavía más firme dentro de la conveniente prudencia que exige un procedimiento tan delicado. "De estar solos debido a que ni la Fiscalía de Huelva ni la de Andalucía quisieron acompañarnos a la casación, hemos pasado a vernos muy respaldados".

Del escrito de adhesión del Ministerio Público del Supremo a su recurso de casación destaca Romero la "minuciosidad" de Escobar a la hora de "examinar y discernir el juicio: ha visto todas las sesiones y se ha estudiado los 22 tomos del sumario, lo que le ha permitido forjarse una opinión bastante cercana al procedimiento". Por ello evidencia la "gran profesionalidad y dedicación" del fiscal del caso, al que no elogia "solo porque coincida con nuestros argumentos, sino porque ha establecido otros puntos de vista que los complementan y que ayudan a nuestro recurso; en conjunto se ha reforzado".

Hoy su contrario, el letrado defensor de Medina, Francisco Baena Bocanegra, presentará su impugnación a la adhesión de la Fiscalía. Romero espera que "sea un poco más moderado y respetuoso" que en el que elaboró contra el recurso de casación de los familiares de Miguel Ángel y María, aunque tiene claro que se mantendrá "en su línea de confundir en cuanto a la interpretación de las pruebas, como ya hizo con el jurado primero y después con el TSJA, consiguiendo que el negro sea blanco y el día, noche".

No obstante, Luis Romero tiene claro que "cumple con su papel" de abogado de la defensa, teniendo en cuenta "que se juega la libertad de su cliente; creo que estaba muy confiado en que no iba a correr peligro su absolución, pero si, como esperamos, se repite el juicio, volverán a estar en la posición de salida. Y en un nuevo juicio las cosas no van a ser lo mismo".

Al ser preguntado por el sentido de esta última afirmación, el jurista apunta que se podrían "presentar nuevas pruebas, como a testigos que no hayan declarado hasta ahora, o periciales complementarias a las que ya tenemos".

La dilatada experiencia profesional de Romero, que llevó la acusación contra Genaro Ramallo en el doble crimen de Almonaster (fue condenado a 40 años) o la de la familia de la víctima del accidente por el que fue condenado el torero Ortega Cano, le lleva a pensar que se estimará el recurso de casación. Especialmente ahora que tienen el apoyo de la acusación pública del Supremo, "algo que no es frecuente". Espera que el auto de admisión esté en sus manos en el mes de julio.

El penalista sevillano ya ha conseguido en dos ocasiones que el Alto Tribunal revoque sentencias de jurado y que ordene la repetición de sus respectivos juicios, aunque reconoce que "eran condenatorias, no absolutorias" como en este caso. No obstante, recalca que "aunque no hay precedentes recientes, sí los hay de hace unos años; pero estamos convencidos de que vamos con la verdad y de que este veredicto del crimen de Almonte es irracional y arbitrario, insostenible".

Augura que si la balanza se decanta en favor de las víctimas -"porque los familiares de Miguel Ángel y María también son víctimas y están reconocidos como tal"-, la sentencia del Supremo "que espero que estimatoria de nuestro recurso" llegará en septiembre u octubre, "no creo que la Sala Segunda deje pasar más tiempo". Entonces la causa regresaría a la Audiencia de Huelva, "que en octubre o noviembre señalaría la fecha del juicio y este se podría celebrar en la primera mitad de 2019". Medina, por el momento absuelto, llegaría al Palacio de Justicia en libertad con cargos. "Entiendo que no habría medidas cautelares a no ser que demostrásemos que hay riesgo de fuga".

Preguntado por el escenario opuesto, el de la desestimación, indica que "entonces iríamos al Constitucional o al Tribunal de Derechos Humanos".

En paralelo, estudia ya presentar querellas contra una serie de personas que ha arremetido contra sus clientes en las redes sociales, con base en posibles injurias y calumnias y en delitos de odio.