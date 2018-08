Romero pide al Gobierno respuestas urgentes para los agricultores

El PP exigió ayer al Gobierno central que dé una solución urgente a los agricultores del Condado tras cortar el suministro de agua superficial para el riego de numerosas explotaciones, unas concesiones necesarias mientras se tramita el segundo trasvase del Condado de 15 hm3. El diputado nacional del PP por Huelva y alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, apuntó que "el PSOE da un nuevo revés a los agricultores y vuelve a demostrar que no cree en el trasvase, como ya lo hizo guardando en un cajón el primer trasvase de 4,99 hm3 durante los ocho años de Gobierno de Zapatero".

Según informó el PP, Romero explicó que "nunca antes se avanzó tanto en la llegada del agua al Condado tras 30 años de reivindicación histórica como con el Ejecutivo popular, que impulsó el primer trasvase de 4,99 hm3, compró la finca Los Mimbrales, puso en marcha el Canal de Trigueros o impulsó el segundo trasvase del Condado de 15 hm3". Además, subrayó que "en todo momento el Gobierno del PP trabajó para garantizar el agua a los agricultores".

Sin embargo, apostilló el diputado, "con la llegada del PSOE ya podemos ver que el Gobierno de Pedro Sánchez da la espalda a los agricultores". "Ya lo hizo cuando no era presidente aún y afirmó que prefería las desaladoras a los trasvases", recalcó. Romero remarcó que tras la toma en consideración por parte de Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley remitida por el Parlamento andaluz para iniciar los trámites del Trasvase del Condado de 15 hm3, "no ha habido avances" por lo que reclamó al PSOE que "aclare si va a impulsar el trasvase o no".