Roma está olvidada en la Plaza de la Soledad de Huelva

Después de que haya pasado algo más de una década desde que concluyera la intervención arqueológica en el solar de la Plaza de la Soledad todo está parado, nada se ha hecho. Ni se continuó la intervención arqueológica ni se realizó la promoción de viviendas prevista.

Una excavación en la que destaca lo que aporta a la trama urbana romana, donde se encontraba una de las entradas de la ciudad de Onuba.

Hasta ahora nada se sabe de la conservación ni su posible integración en la promoción de viviendas. No hay que olvidar que este periodo de crisis económica echó para atrás muchos proyectos. Lo cierto que una de las cuestiones que hacen que se pare la excavación y la promoción de las viviendas es el hecho en sí de la propia excavación. Si no se opta por las dos plantas de garaje previstas no sería necesario la intervención arqueológica, pero estas al final se verían reducidas a la hora de integrar los restos, por lo que no haría muy viable los aparcamientos;al menos eso es lo que en su día se argumentaba. Igualmente, una promoción de viviendas como esta sin los correspondientes aparcamientos tampoco sería muy viable.

Lo cierto es que también hubo cambios en la propiedad de la parcela y el lugar en el que se encuentra en pleno centro de la ciudad demanda una solución. Este es el último solar que queda sin edificar tras la remodelación del barrio de San Sebastián, que se inició en los ochenta del siglo pasado para concluir en 1992 con la apertura en cirugía urbanística que hacía llegar la autopista A 49 hasta el mismo corazón de la ciudad, a la Plaza Quintero Báez.

Es más, el Ayuntamiento en su día también pensó en la importancia arqueológica que la propia plaza tendría al considerarse la prolongación de los restos hacia ella.

Cultura pretendió que ante la importancia de los restos encontrados se ampliara la investigación finalizada en 2008, quedando caducada la autorización de la excavación al año siguiente sin nada realizado.

El mal estado de conservación del solar, donde crecía la hierba y arboleda llevó a la propia Delegación de Cultura a alertad a la propiedad de la responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran resultar el paso del tiempo en lo hallado en las actividades arqueológicas, recayendo sobre la persona o entidad que solicitó la autorización para la realización de las mismas y en su caso, de las entidades o empresas de quienes dependan, de conformidad con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Desde la Delegación de Cultura se instó a la adopción cautelar de las medidas de conservación preventivas oportunas, de cubrición con material geotextil y posterior tapado, sobre las estructuras documentales al objeto de evitar todo daño patrimonial sobre las mismas, en tanto en cuanto no se llevara a cabo la actividad arqueológica pendiente en este solar.

Hasta la fecha nada se realizó y el deterioro como presumen expertos en arqueología han podido hacer mella, pero en ningún caso le resta valor a lo que hay descubierto. Destacan el hecho de que la excavación debe hacerse en extensión para conocer todo lo que puede aportar este solar a la historia de nuestra ciudad.

El arqueólogo Juan Pedro Garrido Roiz declaró a Huelva Información ya en mayo de 1999, que ante el interés de la zona se hacía necesaria una investigación de este espacio, porque “es una de las áreas más antiguas de la ciudad de Huelva y donde al parecer ha existido una continuidad del hábitat desde épocas remotas hasta la segunda mitad del siglo actual”. Es lo que hacía llegar a Cultura, a la vez que pedía se arbitraran las medidas necesarias para “evitar la destrucción y pérdida de los vestigios arqueológicos, promoviendo la documentación arqueológica y el estudio y conservación del Patrimonio histórico cultural de la ciudad”.

El Ayuntamiento ha informado a esta Redacción que en la actualidad no ha solicitud de licencia para una nueva promoción de vivienda en la zona.