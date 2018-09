Ribagorda ensalza los productos de Huelva en el pregón de la Feria de la Tapa

El patio del Ayuntamiento de Huelva acogió ayer el pregón de la Feria de la Tapa, que corrió en esta ocasión a cargo del periodista José Ribagorda, un acto que estuvo conducido por el también periodista Manuel Ovalle, y que contó con la actuación de Argentina, que, como entrante, le cantó a Huelva.

"A una tierra no se le pueden otorgar más bendiciones", manifestó el pregonero en referencia a los productos gastronómicos de Huelva. Ribagorda, que aseguró estar muy agradecido y honrado de estar en la capital onubense, apuntó que la función de la Feria de la Tapa es "ensalzar la grandeza y exclusividad de la gastronomía, como quedó demostrado en la Capitalidad Gastronómica", a lo que añadió que ésta debería ser Patrimonio Inmaterial de España.

Argentina abre el acto del pregón de la Feria de la Tapa en el patio del Ayuntamiento

Comentó que en las tapas, platos y vino onubenses se puede ver la grandiosidad del Atlántico, así como la dehesa de la Sierra de Aracena y la luz que caracteriza a la provincia onubense. Indicó que la gastronomía la dota "de identidad propia". De los restauradores, destacó el respeto a la tradición y a los productos, y abogó por la sencillez: "Es la base aplicable a todas las cocinas". Asimismo, les animó a "no dejar nunca de velar por la calidad" y "a no dejar de innovar para una gastronomía referencia de España y el resto del mundo".

Rafael Acevedo, presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías (Bareca), organizadora de la Feria de la Tapa en colaboración con la Agrupación de Comerciantes e Industriales de las Calles del Centro, señaló que la muestra gastronómica se ha convertido en un referente en el calendario, con fecha fija en el mes de septiembre.

Acevedo agradeció su apoyo al Ayuntamiento de Huelva, "desde un principio, todo han sido facilidades"; a los colaboradores, "sin ellos no podríamos llegar a donde hemos llegado"; y a los participantes. En esta edición, que se celebra del 27 al 30 de septiembre, serán once los restauradores que ofrezcan sus elaboraciones en la muestra. En cada expositor se podrán degustar tres tapas y cada una de ellas será diferente. No se podrá repetir ninguna, con el objetivo de ofrecer al visitante una amplia carta. En la pasada edición pasaron por la Feria de la Tapa 50.000 personas, según los organizadores.

Acevedo recordó que fue su asociación la que hace un año impulsó la recuperación de la Feria de la Tapa, aquella que un grupo de comerciantes celebró durante dieciséis ediciones, y el escenario original de la misma, la céntrica Plaza de las Monjas. Recalcó que "no hay nada mejor para abrir paladar, en esta segunda edición de la Feria de la Tapa, como Argentina y el pregón de José Ribagorda".

Entre las novedades, destacó que será una feria accesible, que contará con estands abiertos por todos los lados, "se eliminan las trastiendas y quedan las cocinas a la vista de los visitantes". Aparte, se cerrará al tráfico el lateral del edificio del Banco de España.

No faltaron las anécdotas en el acto del pregón. El mantenedor del acto comentó que en el año 2006, en pleno conflicto armado, comió jamón de El Repilado, "en la zona más radical árabe", cuando estaba cubriendo como corresponsal de Televisión Española la Guerra del Líbano, y que también se degustó jamón de Jabugo en el avión en el que la Selección Española regresó con la Copa del Mundo del Mundial de Sudáfrica, en 2010.

"Me he quedado impactado por la anécdota; cualquier sitio es bueno para comer jamón", manifestó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, que destacó el hecho de que se presente la Feria de la Tapa "con un pregón de alguien que conoce Huelva a través de su gastronomía, que viene a expresar su conocimiento y reconocimiento a nuestra gastronomía, que para nosotros es fundamental. Nos sentimos Capital de la Gastronomía, lo fuimos y lo seguimos siendo".

Cruz reconoció el compromiso de Bareca "con una idea que me pareció fantástica, porque era fundamental recuperar el emplazamiento original de la Feria de la Tapa, que trasciende de una mera feria". Resaltó que "hay que seguir creciendo y debe ser un referente nacional de feria gastronómica".