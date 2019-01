Mágica comitiva con catorce coloridas carrozas con niños como protagonistas

Catorce carrozas conformaron la cabalgata de Reyes Magos en Huelva, creativas composiciones realizadas por el equipo de Juan Manuel Seisdedos, en las que se recrearon secuencias de cuentos clásicos como es el caso de El gato con botas, El Mago de Oz o Caperucita Roja, así como de cómic universales, como Tintín, de Hergé, sin faltar los guiños al patrimonio histórico, la cultura y tradiciones de Huelva.

También hubo un homenaje a Leonardo da Vinci cuando se cumple el quinientos aniversario del fallecimiento del polímata italiano, una de las carrozas estuvo dedicada a este genio del Renacimiento. En ella se podía apreciar a Da Vinci en versión cómic, pintando La Gioconda, rodeado de parte de sus útiles de trabajo, entre ellos grandes pinceles y paletas.

En una de sus manos sujetaba un gran pincel y en la otra una maqueta de una máquina voladora o ornitóptero. De fondo había una ilustración del Hombre de Vitruvio.

Temáticas muy diversas enmarcadas todas ellas en el universo infantil en las que los auténticos protagonistas fueron los niños, tanto los que iban de figurantes montados en las carrozas, caracterizados según la historieta recreada en cada una de ellas, que no pararon de tirar serpentinas y confetis, como los que presenciaron en la calle el paso de la cabalgata y se afanaron por recoger caramelos.

El mundo Disney estuvo, como no podía ser de otra manera, presente en esta mágica comitiva. Mickey Mouse, acompañado de sus sobrinos y del Pato Donald, rodeados de multitud de cartas a los Reyes Magos.

Los guiños a Huelva se encontraban en la carroza de las Migas Navideñas, con ella se hacía referencia a los pueblos de la provincia en los que se prepara este magnífico manjar, un plato típico de la gastronomía onubense. Un hombre, ante un gran perol con parte del preparado al fuego, sostenía en la mano una ristra de chorizos.

El patrimonio histórico onubense se pudo ver en la carroza de Tintín, vestido de explorador y junto a él su inseparable Milú, con una recreación, a gran escala, del jarro zoomorfo, datado entre finales del s.VII a. C. y principios del siglo VI a. C, encontrado en la necrópolis de La Joya, y el casco griego, datado entre los años 550 y 525 a. C., hallado en la Ría de Huelva.

Respecto a los cuentos clásicos, se mostró al gato con botas durante una visita al zoo, rodeado de animales, entre ellos una jirafa, un hipopótamo y dos lémures. En El Mago de Oz aparecía el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros. Algunas figurantes hacían de Dorothy.

En cuanto al cuento de Caperucita Roja, se plasmó el momento en el que el lobo se hace pasar por la abuelita de Caperucita Roja.

Otra de las carrozas, que se caracterizó por su colorido, se dedicó a un juego de mesa tradicional, El Parchís, que lleva en su reverso el juego de La Oca.

El arte del plegado del papel o papiroflexia no falta en ninguna fiesta infantil que se precie, y el Día de Reyes tenía que estar presente. En la penúltima carroza había grandes pajaritas, barquitos y molinillos, que giraban con el movimiento.

También se instaló un belén en una carroza, la que precedía a la de la Estrella de la Ilusión, decorada ésta última con dos columnas con pavos reales y una gran estrella plateada como respaldo de su trono. En la de Melchor se hacía una alusión al Congreso de los Diputados, con una reproducción de las esculturas de los dos leones, que hay a las puertas de las Cortes.

En la carroza de Baltasar se optó por elementos tribales, colmillos de elefantes y escudos, y en el de Gaspar, por dos imponentes caballos blancos.

Catorce carrozas con atractivas composiciones para un día marcado por la ilusión.