Revuelo en Riotinto al pedir el cura a sus feligreses que no voten a PSOE y Unidas Podemos

El cura de la parroquia de Minas de Riotinto ha protagonizado una de las noticias de la jornada electoral al reclamar a través del perfil en Facebook a su feligreses que no votasen a PSOE y Unidas Podemos, pese a que reconoce que la Iglesia no entra en política, porque "un cristiano no debe votar a la izquierda" porque "tiene ideales contrarios a Cristo, la Iglesia y los cristianos". En su mensaje, Jesús Martín Franco, denuncia que PSOE y Unidas Podemos son "contrarios" a la fe porque considera incoherente que "haya cristianos que estén de acuerdo con el aborto barbaridad como lo sería pertenecer a una organización feminista y pegar a las mujeres".

Horas después de publicar el controvertido mensaje, Jesús Martín Franco, cura de la parroquia de Minas de Riotinto publió un nuevo mensaje en el que se disculpaba por el mensaje anterior y pedía perdón a las formaciones políticas PSOE y Unidas Podemos por sus comentarios "fuera de lugar" y que "no pensaba que tuvieran tanta repercusión ni que sentara tan mal", tras lo cual aseguró que "no volverá a pasar". Anunció además el cierre de la página en Facebook de la parroquia.