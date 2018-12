El PP vive una noche histórica que “pone fin a la resignación”

Nadie esperaba un resultado como el de anoche en la calle Alonso Sánchez. Conservar el tercer escaño de Carmen Céspedes era la frontera que separaba el éxito de la tragedia. Pocos minutos después de las 22:00, un poco antes del cierre efectivo de las urnas en Sanlúcar, en el tercer piso que da a la plaza Niña comenzaron a escucharse los primeros gritos. Fátima Báñez, Manuel Andrés González, Juan Carlos Duarte y Pilar Marín, celebraban no una victoria provincial, pero sí un resultado esperado, aunque nadie lo anunció de esa manera.

Los populares onubenses fueron los únicos en todas las provincias andaluzas que conservaron sus resultados, al menos en cuanto a su número de escaños. Saben que gobernarán una autonomía que se erigía como la única en la que no se ha producido una alternancia en el poder. Desde anoche eso cambió.

En la planta tercera los gestos dejaban poco lugar a la duda; Fátima Báñez se abrazaba con Juan José Cortés en presencia de Carmelo Romero. Manuel Andrés González no se separaba del teléfono y de la recepción de felicitaciones. Duarte no escondía su satisfacción: “decían que no íbamos a sacar el tercer diputado, pese a que algunos lo han intentado”. Carmen Céspedes era la viva imagen de la satisfacción y estrechaba toda mano que se le ponía por delante.

Dos pisos por debajo, interventores y apoderados apenas se aguantaban las ganas de subir a la planta noble, aunque eran convenientemente detenidos en plenas escaleras. Se trataba de esperar a Juanma Moreno a que hablara, el que con toda probabilidad se convertirá en el próximo presidente de la Junta de Andalucía.Cada una de sus frases era saludada con una salva de aplausos, abrazos y frases del estilo “venga ese abrazo, que nos lo hemos currado”.

Apenas dejó de hablar su presidente regional y de escucharse una atronadora ovación los líderes, con Fátima Báñez a la cabeza, descendieron hasta la primera parte para comenzar a corear lo que se convertirá en su grito de guerra en las próximas semanas o en los próximos cuatro años: “¡Sí, sí , sí, el cambio ya está aquí”. Lo de “que vote el presidente” tampoco fue necesario repetirlo, toda vez que el aludido, estaba dispuesto a que no le insistieran demasiado.

Las emociones fueron tales, que para ir a la sala de prensa se encaminaron a la salida, hasta que alguien se dio cuenta de que, por única vez en esa noche, emprendían un camino equivocado. Una vez allí se vivieron gestos que no se recuerdan. Únicamente Manuel Andrés González tomó la palabra; Fátima Báñez se despachó con un “hoy no es mi día”, que fue saludado entre risas.

“Huelva ha dicho sí al cambio en Andalucía que va a liderar al PP”. Primera ovación. “Quiero agradecer al votante del PP de Huelva y a los apoderados el trabajo realizado”. Más aplausos. “Huelva ha dicho sí rotundamente al cambio y ha contribuido a que se produzca ese cambio con tres diputados. Huelva ha dicho no a la resignación del PSOE, a 40 años de Gobierno socialista, no al continuismo y sí a más empleo, educación y sanidad digna”. Gritos. “Huelva ha hablado alto y claro y Juanma Moreno será el mejor presidente de la Junta de Andalucía”. No hubo más aplausos porque más valoraciones se dejaron para hoy, pero a buen seguro que fue una noche muy larga.