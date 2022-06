Resaca del aburrimiento en espera de que la campaña empiece en serio

Apenas segundos después de finalizar el primero de los debates televisados, el termómetro social que suponen las redes sociales, resumían en forma de hashtag el sentir de todas las formaciones: #JuanmaGana, #GanaJuanEspadas, #ElCambioQueFunciona o #Macarenazo, fueron alguno de los que antecedieron a los análisis que cada uno hizo a su manera. Una de las participantes en el escaso enfrentamiento entre los candidatos de los seis principales partidos, aquellos que tienen serias opciones para sentarse con algún parlamentario en el hospital de las Cinco Llagas y una de las que salió mejor parada de los análisis a posteriori, la número uno de Por Andalucía, Inma Nieto, protagonizó el primer acto público de los cabezas de cartel en la provincia de Huelva, al menos fuera de la aldea de ElRocío del pasado fin de semana que fue un desfile. El sábado será el segundo con SantiagoAbascal y Macarena Olona en la plaza de La Merced, aprovechando que cada uno ya está donde vive tras el paréntesis rociero.

Inma Nieto es una de las candidatas a la Junta de Andalucía menos mitineras que se recuerda; tal vez por eso apetece más escucharla. De tono moderado, pero contundente, llenó la Gota de Leche aunque no es poner el listón demasiado exigente en cuanto al aforo. Antes de darle al presidente de la Junta, aprovechó su viaje a Huelva para hacer lo propio con el célebre obispo, de quien soltó que “vela por los suyos, con esa visión tuneada del Evangelio, diferente a la que hemos leído todos y que dice Amaos los unos a los otros, pero después no dice nada de que debamos amar sólo a quienes tienen dinero, o papeles o si son del mismo color que tu”. También dejó claro que “el día 19, su voto valdrá lo mismo que el de cualquiera”.

A Moreno Bonilla lo ubicó en el omnipresente debate: “se puso nervioso, perdió los papeles cuando le exponíamos la Andalucía real, la de las dificultades para conseguir una cita en un centro de salud, o de la falta de asistencia a los mayores, o a la política de privatización de la educación, de la que parece que sólo sobran líneas en la pública, no en la concertada”. Su mensaje final, fue contundente, ya que quiso hacer un llamamiento a “recuperar la política, porque ese es el mayor robo que nos pueden hacer. Tenemos que recuperar nuestra dignidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra el cambio climático. No nos merecemos la resignación a cuatro años más de derecha”. La esperanza está sobre la mesa porque “han tenido que sacar tres encuestas diarias, el rey emérito y un obispo. Tan bien no les tienen que ir las cosas”.

Junto a ella, los candidatos locales Alejandro García ySilvia Zambrano y los de una coalición que sus propios miembros reconocieron que “ha dado bastante vergüenza algunas veces” y de Serigne Mbayé, diputado en la Asamblea de Madrid y pocos más acreditados para hablar de “esa tierra de acogida como es Andalucía”.

El resto de la campaña, adolece de pura indolencia. Encuentros sectoriales sin demasiado contenido, como el de Loles López con el presidente de la Cámara de Comercio o, sin salir del PP, la reivindicación de un proyecto del Gobierno central como el del Centro de Vuelos no Tripulados, para lo que el presidente del partido en Huelva, Manuel Andrés González, se fotografió en la entrada del El Arenosillo.

El PSOE, en esta ocasión con Enrique Gaviño, que por aquello de que se encontraba frente a un centro de salud (en Los Rosales) se puso las cada vez menos frecuentes mascarillas, atizó a quien pretende repetir mandato por aquello de los recortes tanto en sanidad como en materia educativa, justamente los mismos argumentos que utilizó el cabeza de cartel de Por Andalucía en Huelva, Alejandro García, en un alarde de poca originalidad.

Julio Díaz siguió con el mantra de la necesidad del voto a su formación en un desayuno informativo en el que vuelve a dejar clara que su estrategia pasa por hacerse imprescindible para repetir el mismo gobierno que el actual y que navega a lomos de la actuación de Juan Marín en el debate. Tampoco éste pasó desapercibido para la formación local PorHuelva, donde su presidente, Joaquín de la Torre repitió su queja por sentirse excluido de la confrontación con el resto de formaciones, algo que a su juicio, “impidió que los problemas de los onubenses tuvieran acogida en un debate vacío”. No fue tan desértica la presencia provincial, ya que Inma Nieto sí sacó a colación el hospital materno infantil como una de sus críticas al Ejecutivo de Juanma Moreno. Tal vez le pareció poco y puede que hasta tuviera razón, pero tampoco la campaña da para más. Hasta ahora, al menos.