Repasa las noticias más destacadas de este jueves 6 de octubre en Huelva

Jornada intensa y cargada de informaciones de máximo interés para la provincia. Los presupuesto incluyen más de 60 millones de euros para la mejora de la línea férrea. También hay novedades urbanísticas en la capital con la reforma de la fuente de la Plaza de las Monjas o el inicio de sondeos en La Joya. La noticia desgraciada de la jornada fue la muerte de dos personas en un accidente de tráfico en Cala.

Realizan sondeos geotécnicos en el cabezo de La Joya previos a la urbanización de las parcelas

Varios operarios trabajan esta semana en la realización de un último estudio geotécnico en el cabezo de La Joya, en Huelva capital, antes de emprender la ejecución del proyecto de urbanización previsto en las parcelas junto a la calle San Sebastián.

Lee la información completa aquí.

Los presupuestos consignan 63 millones para el Corredor Atlántico en Huelva

No son para tirar cohetes, ni muchísimo menos, pero al menos las inversiones del Ejecutivo para el año que viene sí que parecen haber comenzado a tomar en consideración el desarrollo de la Alta Velocidad en la provincia de Huelva. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, destina en los Presupuestos Generales del Estado, más de 63 millones de euros para el desarrollo de la Red Ten-T, o lo que es lo mismo, el Corredor Atlántico a su paso por la provincia de Huelva.

Lee la información completa aquí.

Dos muertos en un accidente de tráfico en Cala

Dos personas han perdido la vida tras un accidente de tráfico de un turismo que ha tenido lugar esta tarde en la carretera A-434 a su paso por Cala, según informa Emergencias 112. El accidente se ha producido minutos antes de las 16:00 horas, cuando varios testigos han alertado al 112 de que un coche se había salido de la vía en el kilómetro 7 de la citada carretera, había caído por un desnivel y había comenzado a arder. Desde el centro coordinador se ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a mantenimiento de carreteras y al Centro de Emergencias (CES) 061, que ha movilizado un helicóptero médico al lugar.

Lee la información completa aquí.

Cruz rechaza los criterios del Gobierno para ser sede de la Agencia Espacial

Apenas dos minutos de declaraciones y en pocas ocasiones tienen más contenido. El alcalde de Huelva no está satisfecho con los criterios que el Gobierno determinó ayer que deberían cumplir las ciudades candidatas a ser sede de la Agencia Espacial Española y, al menos en su criterio, ha asegurado que "parece que lo único que se busca es un edificio de oficinas y no la intención de descentralizar la administración". No se ha quedado ahí y Cruz se ha referido también al tuit que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, publicó hace dos días y en el que expresaba su apoyo a la candidatura de Sevilla. El alcalde de Huelva quiere creer que "se le fue el santo al cielo, porque luego lo retiró" y considera que "la Junta debe apoyar a las dos ciudades andaluzas por igual".

Lee la información completa aquí.

La nueva fuente de la Plaza de las Monjas incorporará la estatua de Colón

La incógnita ha sido desvelada. Ya se conoce cómo será la nueva fuente de la Plaza de las Monjas, en el mismo punto que la actual pero con una base más amplia para integrar la estatua de Colón, que no se traslada a otro punto de la ciudad. Ahí seguirá aunque formando parte de un mismo conjunto monumental para dar fluidez a los recorridos peatonales de este céntrico enclave de la ciudad y potenciarlo como elemento de interés turístico que incorporará una parte importante de la identidad onubense.

Lee la información completa aquí.