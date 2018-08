Renfe asegura que la puntualidad de su línea con Madrid llega al 85%

La odisea vivida por los 165 pasajeros, tal y como publicó ayer Huelva Información, en la tarde del lunes y que concluyó con la llegada a la estación onubense a la 1:38 de la madrugada, más de cuatro horas después de lo previsto después de que el convoy en el que salieron con retraso de Madrid regresara tras quedarse parado en el pueblo de Urda en Toledo, levantó ayer la indignación de los empresarios y agentes sociales consultados por este periódico. Todos ellos coincidieron en la necesidad de poner fin a una serie de incidencias en el transporte ferroviario que, a su juicio, lastran el desarrollo económico de toda la provincia al no poder garantizar un trayecto con Madrid y Sevilla en condiciones normales.

Por su parte, fuentes de Renfe consultadas por Huelva Información quisieron, en primer lugar, "lamentar los inconvenientes que toda demora y transbordo ocasiona a los viajeros", y recordaron que "cuando sucede algo así, se emplean todos los recursos materiales y humanos para minimizar en la medida de lo posible el impacto a los clientes". Además, reconocieron que "en lo que llevamos de año, la puntualidad en el servicio entre Madrid y Huelva se sitúa en el 85%".

En lo que se refiere al último de los incidentes, Renfe reconoce que "la avería mecánica registrada obligó al tren a retroceder hasta la estación de Atocha y transbordar allí a los viajeros a otro tren disponible; éstos fueron informados del tiempo de demora previsto y se dotó al tren de refrigerio y comida para atenderles". Además, garantizaron que "de acuerdo con el compromiso de puntualidad de Renfe, los viajeros serán indemnizados con el importe íntegro del billete", aunque concretó que "en el caso del lunes, se les ofreció la posibilidad a quienes lo solicitaron de viajar otro día". El servicio Madrid-Huelva se cubre con dos tipos de trenes, Alvia e Intercity. En el primer caso, "el compromiso voluntario de puntualidad de Renfe establece la indemnización del 50% en caso de demora superior a 30 minutos y del 100% si el retraso excede los 60 minutos. En los trenes Intercity, corresponde devolución del 50% en demoras superiores a los 60 minutos y del 100% cuando son de más de 90 minutos".

Sobre las constantes averías detectadas en el servicio que enlaza Huelva con Madrid y Sevilla, la operadora quiso puntualizar que "realiza revisiones pautadas de todas sus unidades en servicio de acuerdo a lo estipulado por cada fabricante. Los controles, tanto preventivos como reglados a lo largo de la vida útil de cada tren, aseguran la aptitud para la puesta en servicio de cada unidad. Cuando se registra una incidencia técnica en los trenes se refuerzan las actuaciones y revisiones con el objetivo de lograr la mayor eficiencia en el servicio".

No son de la misma opinión ni los agentes sociales ni los empresarios consultados ayer por Huelva Información. Entre éstos, el presidente del Consejo Empresarial de Turismo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Luis Arroyo, reconoció la "enorme dificultad que tenemos en Huelva para plantear tan siquiera la posibilidad de montar un negocio en el que alguien tenga que viajar, por ejemplo, un representante. Simplemente no se garantiza que esté en Madrid o en Sevilla a una hora determinada". Desde el organismo se reconoció que "el turismo se ve resentido de una manera drástica, ya que se corre el riesgo de perder enlaces hacia o desde otros destino", y recordó "las reuniones que tuvimos en su momento para tratar de paliar esta situación. Renfe pidió disculpas en su momento, pero volvemos a las andadas. Hasta que la provincia no se eche a la calle, va a ser difícil que las cosas cambien".

En parecidos términos se significó Antonio Ponce, presidente de la Cámara de Comercio de Huelva, a quien no le extrañó el último de los incidentes, "ya que Huelva vuelve a ser la gran olvidada, porque aquí se manda lo que no quiere nadie. El poco turismo que tenemos se va a otros lugares. Ya es hora de que los políticos de Huelva comiencen a reaccionar".

Los dos máximos representantes de los sindicatos mayoritarios, Emilio Fernández, de CCOO, y Sebastián Donaire, de UGT, reconocieron que "vamos a seguir peleando por que esta situación no se vuelva a repetir".

El primero de ellos calificó los últimos incidentes como "lamentables" y reconoció que "es hora de pedir a los responsables de Fomento que arreglen esta situación de inmediato, que ofrezcan un servicio de calidad. Nuestro sindicato va a seguir reclamando, independientemente de quién esté en el Gobierno, porque esto no puede continuar así".

Su homólogo ugetista reconoció que la coincidencia del mismo partido en todas las administraciones "debe servir como acicate, porque ya no hay ninguna excusa para que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. La reivindicación está clara: queremos un tren de calidad y lo queremos a corto plazo; pedimos dignidad".