Regresa el concurso con una sesión marcada por el frío

Después de dos días por el luto tras la tragedia sucedida en Huelva llegamos a este cuarto día de preliminares con un total de seis grupos. La noche se presenta fría, bastante fría, todos los grupos son de fuera de la capital excepto uno que es el cuarteto y eso hace que el aspecto de la butacas del Gran Teatro no sea el mejor. Por cierto en el Gran Teatro hace tela de frío, pero cuando digo frío, es frío, y estoy dudando si donde hace el frío no es en el polo norte sino aquí.

El primer grupo de la noche es un coro, una hartá de gente, cuarenta y dos personas que ocupan todo el escenario, leones, para interpretar sus repertorio. La verdad es que no son uno de los mejores coros que he visto en mi vida pero por lo menos se han dejado escuchar, es lo bueno que tiene hacer un coro, aunque son muchos y nada más que compiten 2, tienen más posibilidades de llevarse un dinerito para casa.

Los lagrimistas es la segunda agrupación en subir a escena. Estos alquimistas de lágrima fácil llegan para hacernos pensar. Agrupación veterana con muchas tablas hacen que el poco público se divierta, lo bueno de esta comparsa es que se le entiende todo. Después otra comparsa, el jurado de murga llegará al teatro sobre las 11:30. Qué bien se lo deben estar pasando.

Veneno es otra agrupación sevillana, traen un tipo con el que no dejan a nadie sin cabeza, su cola de escorpión lo dice todo, por lo demás no creo que se queden con nada de nadie. Descanso y turno para que los muchachos del tsunami suban al escenario, divertida murga, a ver si entramos en calor, pero ni eso, el frío es espectacular. Desde Ayamonte la comparsa del xayuela, esto tiene otro color y calor, grandes pasodobles cantados con todo el alma, letras comprometidas. Gran pase. La nota cómica de la noche la puso el cuarteto, gran actuación, aunque sabemos que nunca harán las paces con el alcalde, del bolso de Doraemon puede salir de todo. Me reí como siempre con ellos, por cierto sisuka tiene el poder, y si no lo tiene procuren dárselo. Mañana más..... frio