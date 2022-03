Reflexiones sobre pequeñas incongruencias

En torno a esta Cuaresma y a esta Semana Santa que se avecina, todo lo que suena o se percibe son expresiones y sensaciones de júbilo y alborozo, porque según se dice: “Este año sí habrá Semana Santa”, en clara referencia, a estos dos últimos años, y a esa supuesta falta de ella. Confusión más que errónea, como todos sabemos, del hablante en estos términos, ya que lógicamente, el calendario lunar de los dos pasados años, también nos marcó el tiempo de la Semana Santa de sendas anualidades; la luna de Parasceve llegó en el preciso momento, precedida de su periodo cuaresmal. Tal vez es que, quienes utilizan la citada y desacertada expresión, no terminan de conocer el significado de lo que se conmemora y su connotación espiritual, que invita a la reflexión y al rescate de valores como la solidaridad, la comprensión, la empatía, el respeto, la caridad y el amor, confundiendo la Semana Santa con cofradías por nuestras calles. Ciertamente, todos disfrutamos de esa expresión plástica popular recorriendo nuestros rincones (quien suscribe estas líneas, como una más), pero si olvidamos el verdadero sentido de lo que celebramos, centrándonos sólo en lo superfluo, pues, poco valor nos concedemos los que nos denominamos cofrades.

Claro que si hablamos de expresiones o palabras que pueden parecer desafortunadas, hay una que en estos últimos años me llama poderosamente la atención, y no es porque la utilización del vocablo sea, en realidad desacertado, ya que en sí es acertadísimo, es por el escaso valor que, creo, se concede al término. Es muy común, últimamente, que un cofrade al dirigirse a otro le llame “hermano”. Como digo sería una denominación de lo más oportuna, porque todos somos hermanos, hijos de Dios, y supuestamente estamos unidos por motivos espirituales e ideológicos. Lo que me resulta chocante es la ligereza con la que se emplea: A ese, al que en este preciso instante me refiero como “hermano”, a lo mejor a la media hora, o al mes o al año o al tiempo que sea, resulta “que no lo puedo ver”, por tal o cual circunstancia, como por ejemplo, una simple discrepancia de opinión, ya que el respeto a la libertad de pensamiento poco existe, siendo la máxima “el estás conmigo o estás contra mí”. Lo dicho, limitado significado damos al término hermano. Y otra curiosidad al respecto, es que se suele usar entre varones, pocas veces he escuchado referirse a una mujer del ámbito, llamándola “hermana”. Algo impertinente resulta, ¿no?

Y si abundamos en las, digamos, curiosidades, ¿qué me dicen de esa facilidad que tenemos para etiquetar?. Ciertamente, en nuestras vidas diarias tendemos a prejuzgar y con ello a etiquetar a cualquier persona que vemos, pero no nos hemos molestado en conocer, con lo cual, en numerosas ocasiones, nos damos cuenta, a posteriori, de nuestro error, pero ya en el mundo de nuestras hermandades, esas etiquetas, como compartimentos cerrados, las ponemos y ahí quedan hasta el resto de los días….

Me he permitido estas pequeñas reflexiones, porque con una cierta autocrítica, así como con una relativización de nuestras ideas fijas, “¿no sería todo más auténtico?”...