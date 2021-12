Rebajas a profesionales y estudiantes y bonificaciones en la nueva zona ORA aprobada por el Ayuntamiento

Sin presencia de Cs por el positivo de Covid-19 de García de Longoria

El último pleno del año tuvo tres ausencias notables. Los dos representantes de Ciudadanos en la corporación municipal no estuvieron presentes. Su portavoz, Guillermo García de Longoria, dio recientemente positivo por Covid-19, por lo que debe permanecer confinado y recuperándose de la enfermedad. Como consecuencia de ello, la otra edil naranja, Noelia Álvarez, también debe guardar cuarentena hasta confirmar si padece o no la enfermedad. Además, el concejal no adscrito, Néstor Santos, tampoco estuvo por problemas personales. De este modo, las mociones de todos ellos fueron retiradas del orden del día del plenario. No obstante, las preguntas del turno final se mantuvieron y fueron respondidas.