Rafael Segovia pide a los diputados por Huelva que bloqueen el presupuesto de la Junta hasta garantizar el CEUS

El diputado autonómico de Vox por Huelva, Rafael Segovia Brome, ha emitido un comunicado en el que denuncia la paralización de los grandes proyectos de la provincia. Segovia destaca por encima de todos ellos el Ceus, porque "Huelva reúne las condiciones óptimas para albergarlo al disponer de mar, de muchas horas de sol al año, de una gran cantidad de espacio aéreo libre, tanto en horizontal como en vertical -único en Europa- y de la existencia, en su entorno, del Centro de Experimentación de El Arenosillo (CEDEA), dependiente del INTA, donde se trabaja con aviones de menor tamaño, que aporta al proyecto equipos de telemedida, equipos optoelectrónicos, instalaciones especializadas de máximo nivel y personal experimentado". Por ello, "numerosas empresas nacionales e internacionales, civiles y militares, necesitan el CEUS para desarrollar sus programas. Su ejecución situaría a nuestra provincia en la vanguardia mundial de la investigación aeroespacial".

Para que el CEUS esté en funcionamiento sería necesario "comprar los terrenos y desbrozarlos (lo que está presupuestado en 580.000 euros), extraer y trasladar fuera de las instalaciones un millón de metros cúbicos de arena y sustituirla por otra de mejor calidad, construir una pista de aterrizaje de asfalto de dos kilómetros y otra paralela, de tierra, de 1.8; construir un aparcamiento junto a las pistas, soterrar una línea de alta tensión y canalizar el paso de agua subterránea, además de vallar la instalación". Segovia cifra la inversión en "15 millones de euros; después podría completarse con otros tipos de servicios, pero con 15 millones y medio el CEUS estaría funcionando a pleno rendimiento y con una altísima rentabilidad".

Por ello se pregunta "¿cuánto suponen 15 millones en el presupuesto de la Junta?". Compara otras obras presupuestadas por la administración de mucho mayor coste. Tras repasar la historia del proyecto y las diferencias políticas entre administraciones, recuerda que "el 13 de febrero de este año, Curro Ocaña, compañero del Grupo parlamentario VOX, presenta una Proposición no de ley (PNL) en cuyo punto dos se solicitan 2 millones de euros para garantizar el comienzo de las obras del CEUS y 6 millones plurianuales hasta completar el coste de las mismas". Segovia sostiene que en ese momento, tanto Julio Díaz (Cs) como Carmen Céspedes (PP) aseguraron el futuro del proyecto.

El punto 2 de esta PNL fue aprobado con los votos de VOX, PSOE y Adelante, pero éstas no son de obligado cumplimiento y "el voto negativo de PP y Ciudadanos evidenció, desde este momento, que el gobierno de la Junta no quería comprometerse económicamente con el proyecto". Segovia recuerda que "el 27 de febrero Huelva Información publica unas declaraciones del consejero Rogelio Velasco tras una reunión con el Secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en las que afirma que el convenio entre ambas administraciones “se firmará en las próximas semanas”. Vox solicitó la comparecencia del consejero en Comisión el 16 de julio de 2020, donde "justifico mi desconfianza como político onubense por el futuro del CEUS, dada la cantidad de proyectos frustrados que hemos tenido en nuestra provincia, y le pregunto por qué razón no ha cumplido con lo aprobado en la PNL anterior. El consejero, pese a reconocer la importancia del Proyecto, no responde ni se compromete a nada, simplemente nos remite a la firma del convenio que se iba a realizar en septiembre".

Así, mantiene Segovia, "llegó el 16 de septiembre, día de la firma del Protocolo que debía suponer el inicio de la ejecución del proyecto. No pudo ser más decepcionante. Confirmamos la peor de nuestras previsiones: se renuncia a la ejecución del proyecto actual y se deja caducar la DIA. ¿Por qué razón? Porque no hay financiación. Quedaba demostrado que nuestras iniciativas parlamentarias no eran oportunistas sino oportunas y que nuestra propuesta económica estaba más que justificada, no así la negativa de PP y Cs".

Segovia asegura que "no soy de quejarme sino de aportar soluciones y me siento obligado a proponer una medida audaz para que la Junta garantice en sus presupuestos la financiación del CEUS con una cantidad de 15 millones de euros, que es lo que se necesita, y que lo haga cuanto antes para iniciar las obras inmediatamente". Para ello, "solicité a mi grupo que negociara su inclusión en los presupuestos". Sin embargo, "la solución definitiva para el CEUS la tenemos los políticos de Huelva y que depende exclusivamente de nosotros". Por ello propone que los representantes onubenses de PP, Cs y Vox rompan la disciplina de voto para paralizar los presupuestos "hasta que no obtengamos el compromiso firme de la Junta de incluir en los presupuestos de este año los 15 millones de euros que precisa el CEUS". Ésta es "la solución definitiva al proyecto CEUS y está en nuestras manos. Queridos compañeros Loles López, Carmen Céspedes, Manuel Andrés González y Julio Díaz, toca mojarse por Huelva y por los onubenses".