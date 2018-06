Un Puerto que fue obrero y minero

Resulta complejo imaginar en plena era de la informatización, de los contenedores, de conceptos como intermodalidad y logística, que las instalaciones del Puerto tuvieron un pasado no demasiado alejado en el tiempo en el que, si bien en algunos muelles bastaría con cambiar el blanco y negro por el color, en otros sería difícilmente reconocible. Es ese Puerto de comienzos de siglo, de miles de personas en unas condiciones laborales en las que los derechos ni tan siquiera se asomaban a la imaginación, de horas interminables, salarios de miseria, donde surge una de las primeras conciencias de reclamación de una calidad de vida que costó mucho poder hacerla suya. Es en ese contexto en el que la tesis del doctor José Juan de Paz Sánchez, adquiere casi el protagonismo de convertirse en una historia tan cercana que forma parte de nosotros mismos.

Entre el Puerto y la mina es una trilogía que ya tuvo su antecedente en el estudio del periodo que abarca desde 1870 a 1912 y que ayer, en las Cocheras del Puerto, llegó acompañado de sus dos continuaciones en las que da cuenta del Auge del movimiento obrero organizado en Huelva y Riotinto (1912-1916) y de su ocaso en el periodo que concluye en 1923. El presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, y la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, que además de la responsable de la institución académica fue la directora de la tesis en la que se fundamenta la trilogía, fueron los encargados de presentar los dos volúmenes.

Peña quiso recordar la "extraordinaria minuciosidad" y la "ausencia de pereza" del autor, que incluso la requería en su casa cuando se encontraba convaleciente de un problema en su pierna; "hablábamos durante horas y horas; era incansable en la búsqueda de datos de un periodo que se fue alargando en el tiempo hasta que concluyó su obra y su análisis, que dio origen a una obra densa y completa que se queda en esa fecha cuando el movimiento obrero comienza a dar síntomas de declive". La responsable de la universidad onubense se detuvo en recordar la lucha mantenida en un lugar como Huelva, que se situaba en vanguardia de esa lucha obrera que finaliza con la dictadura de Primo de Rivera y que "nace en ese confluir de ideas que era el Puerto para extenderse después hasta otras comarcas, especialmente la minera, donde trabajaban más de 25.000 personas; sin duda las huelgas se iniciaban aquí, en un momento en el que el ejercicio del sindicalismo era una muestra de valentía, ya que uno se jugaba el puesto de trabajo, la represión y todavía más importante, el hambre".

En semejante tesitura se plantó el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Ramos, que también quiso agradecer la dedicación del autor en su etapa como alcalde de Jabugo y su "contribución cada vez que lo solicitábamos en cuantas jornadas de patrimonio organizábamos". Ramos recordó como unos días atrás se rendía homenaje a otro innovador de la verdadera razón de ser de las instalaciones que hoy son punteras, el presidente de la Autoridad Portuaria en los primeros 30 años del siglo XX, Francisco Montenegro, que "imaginó y puso en marcha buena parte de las infraestructuras que hoy en día también están presentes en el mismo, como la conexión con el ferrocarril, su apertura a la ría y el protagonismo que tiene la minería". Al igual que la rectora, recordó "la dureza de las condiciones en las que trabajaban los sindicalistas de finales del siglo XIX, época de las primeras movilizaciones y manifestaciones, de lucha de los trabajadores que pusieron en juego su esfuerzo y sacrificio que han hecho posible que lleguemos a los tiempos que hoy vivimos".

El autor comenzó entre lágrimas, las que le produjeron cuando recordó la "página en blanco que nadie lee más que yo y es la dedicatoria que le hago a mi mujer y a mis hijos a los que he robado tanto tiempo". Fueron las únicas que derramó. El resto fue de una erudición complicada de igualar, de alguien que disfruta de la historia que cuenta, de aquella época del devenir de un país inmerso en convulsiones políticas y sociales, en cambios de gobiernos y en condiciones de extrema necesidad. Es la historia del protagonismo de la minería en las instalaciones portuarias y de un movimiento "complicado de seguir puesto que tenía un carácter anarquista por el miedo a la represión, por lo que es muy poco conocido y deja poco rastro". Una historia que se termina cuando empieza otra época, pero que atisba a una posible continuación "con el parón producido con la Guerra Civil y la dictadura franquista". Será lo que viene después de un momento en el que "Huelva fue el segundo Puerto de todo el país". No entra en el auge que en la actualidad vuelve a tener la minería de la mano del cobre, porque "eso no es de mi negociado", pero tampoco hay que escarbar demasiado para aventurar que lo que somos ahora, es una parte de lo que fuimos y mucho más trascendente de lo que creemos.