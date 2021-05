El Puerto de Huelva estudia “en profundidad” el proyecto de astilleros

Los técnicos de la Autoridad Portuaria de Huelva están estudiando el proyecto presentado de astilleros. Así lo manifestó la presidenta del Puerto, Pilar Miranda, que subrayó que “se está haciendo un estudio en profundidad” de la documentación aportada.

Miranda señaló que hasta que los técnicos no terminen de analizar el proyecto la Autoridad Portuaria no se pronunciará sobre el mismo, pero aseguró que desde el Puerto “hay intención en aquellas cosas que no estemos de acuerdo de solucionarlas y tirar hacia adelante”.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva recalcó que “siempre somos muy proactivos e intentamos sacar todos los proyectos hacia adelante”. En este sentido, manifestó que el proyecto presentado de astilleros “no me cabe duda de que va a ir bien”.

Miranda recalcó que el actual proyecto de astilleros “es provisional” y los técnicos de la Autoridad Portuaria “están estudiando el proyecto definitivo”.