El Puerto crea sinergias con exportadores y operadores logísticos para impulsar el crecimiento del sector agroalimentario

El Puerto de Huelva crea sinergias con exportadores y operadores logísticos del sector agroalimentario, con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector y aumentar sus exportaciones desde el puerto onubense, complementando así otros modos de transporte que ya emplean para la comercialización de productos hortofrutícolas.

Así se ha puesto de manifiesto durante la celebración de una Jornada de Logística Agroalimentaria en Las Cocheras del Puerto de Huelva, organizada por la Autoridad Portuaria de Huelva en colaboración con Interfresa. Se trata de una jornada previa a la celebración del VI Congreso Internacional de Frutos Rojos, que se desarrolla en Huelva los días 15 y 16 de septiembre.

Durante la apertura de la jornada la presidenta del Puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado la apuesta por la diversificación de la actividad del puerto onubense, centrada en la plataforma multimodal del Muelle Sur, donde confluyen distintos tipos de transporte y conexiones marítimas por buques ropax y portacontenedores con destino a las Islas Canarias, así como conexiones marítimas por buques portacontenedores con el norte de Europa.

La presidenta del Puerto de Huelva ha hecho hincapié en la necesidad de generar sinergias y cooperar con el tejido productivo agroalimentario de Huelva y Extremadura, como zona del ámbito de influencia del Puerto de Huelva, así como con el sector del transporte terrestre, para que todos juntos podamos ejercer de motor tractor de nuevas oportunidades, que favorezcan su crecimiento y contribuyan a aumentar las exportaciones por el Puerto de Huelva, además de atraer nuevas inversiones, que generen un valor añadido para estos sectores y para la economía”.

Por su parte, el presidente de Interfresa, José Luis García-Palacios Álvarez, ha asegurado que “somos suficientemente maduros para construir desde la experiencia un mejor futuro. Y para ello debemos apoyarnos en nuestras potencialidades y reconocer que tenemos una posición geopolítica y geográfica importantísima, una Autoridad Portuaria que no ha hecho más que aportar a la sociedad y al sector empresarial mayores posibilidades de tener éxito. Tenemos un tejido social y empresarial encomiable y tremendamente diverso, especialmente el de los frutos rojos. No hay sector en Europa más avanzado y responsable con su actividad, en todos los aspectos. Somos absolutamente pioneros en el territorio europeo, y eso es para que estemos tremendamente orgullosos. Pero también contamos con un tejido empresarial potente, como el del transporte, y eso es por algo: aquí no se implantan y se crean empresas tan potentes por casualidad. ¿Y qué nos falta? Pues conciencia, quizás, como la que se ha demostrado el Puerto de Huelva, de que unir lo público y lo privado sólo puede traer beneficios".

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, ha afirmado que” potenciar el sector agrario y aumentar su competitividad son dos prioridades en nuestra gestión. Y para ello, necesitamos el apoyo de nuestros agricultores, planificando y trabajando con ellos codo con codo. Una colaboración que se ha fortalecido ante las adversidades. El sector no puede parar porque hay mucha competencia y tiene recursos para crecer en base a la innovación, investigación y talento y para ofrecer excelencia. Sólo con ella se puede añadir valor a la producción, generar empleo y conquistar mercados selectos. El sector exporta salud al resto del mundo y es medioambientalmente sostenible, por eso nuestra labor también tiene que ser de apoyo a su imagen y su comercialización. Precisamente este es uno de los motivos por los que la Junta de Andalucía está hoy aquí. Porque para Huelva, la agricultura y todo lo que la rodea es, junto con la industria y el turismo, su principal motor económico”.

Como consecuencia de la estrategia de diversificación del Puerto de Huelva, al término de 2020 se situó como el segundo puerto español que más creció en mercancía general, con un volumen superior a 1,3 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 13,83% con respecto al año anterior. Igualmente, el Puerto de Huelva fue el tercero que más creció en tráfico rodado, con más de 456.000 toneladas y un incremento del 14,28%. Por otra parte, durante el pasado año se han superado los 83.000 TEUs por primera vez en la historia del puerto.

Tras la sesión inaugural, la primera ponencia ha tratado sobre Los puertos como aliados estratégicos en el crecimiento del sector agroalimentario, a cargo del director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio. A continuación, las Tendencias logísticas en el sector agroalimentario. Una mirada al sector portuario, ha sido expuesta por el director gerente de Interfresa, Pedro Marín.

La jornada ha contado con una primera mesa redonda sobre La visión de la demanda. Retos y expectativas del sector hacia los puertos, que ha sido moderada por el jefe del Departamento de Desarrollo de Negocio y Comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva, Jaime Beltrán. Este panel ha contado con las intervenciones del gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, el presidente de la Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva, Lorenzo Reyes y el gerente de Afruex (Asociación de Fruticultores de Extremadura), Miguel Ángel Gómez.

La segunda mesa redonda ha versado sobre La visión de la oferta. Orientación al sector agroalimentario, que ha sido moderada por el director del Puerto de Huelva. En este panel han participado representantes de distintas navieras como Juan Jesús Dionis, jefe de carga de Fred Olsen, Maximiliano Bermejo, director de carga de Baleària, Pablo Seguí, director de Explotación de Alisios Shipping, Miguel Ángel Morillo, director Comercial de Containerships, Esteban Sánchez, vicepresidente de ATFRIE y de ASTIC y José Gómez, gerente de Frigoríficos Portuarios del Sur.