El Puerto de Huelva consolida su posición como nodo energético y alimentario

La invasión rusa de Ucrania ha alterado el tablero del juego en los intercambios comerciales y el Puerto de Huelva no ha sido ajeno al mismo. De hecho, su posición como nodo energético y agroalimentario se ha fortalecido en el primer cuatrimestre del año, más allá de las cifras de crecimiento que apuntan a una recuperación completa de los tráficos a los mismos niveles de antes de la pandemia.

Éstos, reconocidos por la propia Autoridad Portuaria, han crecido en cuatro meses en más de dos millones de toneladas respecto al mismo periodo del año pasado con lo que si se tiene en cuenta que en 2021 se cerró con 30,7 millones de toneladas, el conseguir los 33,8 millones que se lograron en 2019 y que hasta el momento es el mayor registro histórico, parecen dentro de los márgenes razonables. Todo dependerá del comportamiento en los próximos meses, ya que mayo y sobre todo julio y agosto fueron extraordinarios el año pasado, con movimientos en el entorno de los 3 millones de toneladas mensuales.

El Puerto de Huelva ofreció por primera vez desgranados los tráficos por el tipo de mercancía, lo que ofrece un diagnóstico más certero sobre los movimientos en los muelles onubenses. Así, destacó el crecimiento de un 82,5% del tráfico de productos agroganaderos y alimentarios como cereales y harinas, habas y harinas de soja, frutas, hortalizas y legumbres, vinos, bebidas, alcoholes y derivados, conservas, tabaco, cacao, café, especias, aceites y grasas, otros, pescado congelado y refrigerado, piensos y forrajes.

Ucrania era hasta el momento de la invasión rusa uno de los graneros de Europa, especialmente de cereales. Al haberse interrumpido esos envíos desde hace más de dos meses, se buscan itinerarios alternativos para conseguir unos productos esenciales, entre otras cosas, para la alimentación del ganado, por lo que Huelva se sitúa en una posición de privilegio, ya que éstos proceden principalmente de países sudamericanos y Huelva tiene en esas rutas una posición geográfica privilegiada.

De igual manera, también ha aumentado en un 31,5% el tráfico de productos energéticos como petróleo crudo, fuel-oil, gasoil, gasolina, gases energéticos del petróleo, carbón y coque de petróleo, gas natural y biocombustibles. En este apartado sobresale especialmente el movimiento de petróleo crudo que crece en más de un 80% sobre el registrado en los primeros cuatro meses del año pasado. Ni siquiera el fin de las restricciones (en abril de 2021 no eran tan estrictas) logra explicar ese aumento, por lo que hay que acudir de nuevo al papel estratégico de Huelva en el movimiento de este tipo de productos. También el gas natural sima una ganancia de más de un 70%, fruto de los vaivenes energéticos del norte de África y también del cese de las aportaciones de Ucrania yRusia.

Dentro del apartado de otras mercancías también crece en un 110,4% como maderas y corcho, papel y pasta, maquinaria, aparatos, herramientas y resto de mercancías, mientras que el tráfico de vehículos y elementos de transporte se ha incrementado en un 14,8%. No obstante, se ha producido un descenso en el movimiento de productos siderometalúrgicos, con una caída del 13%, así como en los abonos, con un 1,3%, los químicos, con un 6,3%, y materiales de construcción, con un 16%.

Todas las cifras apuntalan la consolidación de tráficos en el Puerto de Huelva. No se trata de saber si crece o no, sino en la medida en que lo va a hacer de aquí al final del ejercicio. En cuatro meses ha recuperado la cuarta parte de los movimientos que se perdieron en los dos últimos ejercicios.La consolidación parece conseguida y, de no mediar ningún inconveniente más y con los planes de crecimiento fruto de las inversiones en el Muelle Sur y en el resto de infraestructuras del Puerto Exterior, se encuentra en un punto en el que la posición logística de Huelva se afiance entre los más importantes de todo el panorama portuario nacional.