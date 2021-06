El programa 'Espacio Protegido' de Canal Sur TV recibe mañana en Huelva el Premio Huellas 2021

El programa de Canal Sur TV Espacio Protegido recibe mañana a las 20:00 en la Casa Colón de Huelva el Premio Huellas 2021. El galardón reconoce la atención que presta este espacio de la televisión pública andaluza dirigido por José María Montero al desarrollo del turismo de naturaleza en Andalucía.

Espacio Protegido “es un informativo para todos los públicos que habla de algo que todos apreciamos: la naturaleza” dice José María Montero. El programa tiene un importante seguimiento en el canal corporativo de Canal Sur en Youtube, ya que según los últimos datos se acerca a los 19 millones de visualizaciones con 56.600 suscriptores. El 54% de esta audiencia tiene menos de 44 años y el 60% es público americano, con predominio de México (12%).

José María Montero es el director del programa desde el comienzo de sus emisiones en 1998. Desde entonces han sido varios los premios obtenidos. "on más de 40 los galardones nacionales e internacionales que ha cosechado Espacio Protegido en estos más de veinte años de presencia en la televisión pública andaluza", explica Montero.

Junto a El Escarabajo Verde (TVE) son los programas pioneros y decanos del periodismo ambiental en la televisión española. El elemento de servicio público "es el que más se ha valorado a la hora de destacar nuestro trabajo, a la hora de premiarlo: su utilidad, su compromiso con la divulgación de cuestiones de interés ciudadano haciéndolas asequibles a todo tipo de públicos sin perder el rigor", considera el director de Espacio Protegido.

El Premio Huellas 2021 reconoce la especial atención al desarrollo del turismo de naturaleza en la comunidad andaluza. En relación con el ecoturismo, el director sostiene que "más allá de un planteamiento preciosista, que sólo pone el acento en el atractivo visual de ciertos destinos turísticos, nosotros tratamos de profundizar en el valor de esos escenarios donde encontramos un patrimonio natural que nada tiene que envidiar al patrimonio histórico-artístico y que necesita, como este, ser explicado y protegido. Andalucía es una potencia, a escala continental, en lo que se refiere a espacios naturales de gran valor, espacios bien acondicionados para el uso público y, además, muy bien comunicados". En este sentido, prosigue, "cuidamos la imagen, claro que sí, pero buscamos que la imagen nos ayude a interpretar, a entender ese patrimonio común".

El veterano programa está dirigido a todos los públicos, no a especialistas ni se restringe a personas especialmente vinculadas al sector ambiental. Como sostiene Montero, se trata de "un informativo para todos los públicos que habla de algo que todos apreciamos: la naturaleza. Durante la pandemia se ha hecho más evidente aún esa necesidad de contacto con la naturaleza, de conexión con los espacios no humanizados, con los espacios abiertos. Y ese es el plató de Espacio Protegido, y por eso no es difícil conectar con audiencias muy heterogéneas, porque la naturaleza, y las historias que se desarrollan en ella, son atractivas para cualquiera si se saben contar".

El interés por la naturaleza ha evolucionados en todos estos años de andadura del espacio y ahora "las cuestiones ambientales ya están en la agenda diaria de los medios de comunicación. El cambio climático se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones porque impacta en nuestra calidad de vida, en nuestro modelo de bienestar y de desarrollo económico. Y lo mismo ocurre con la pérdida de biodiversidad, relacionada íntimamente con la pandemia, las tensiones en torno a la disponibilidad de agua o el debate en torno a la energía. Todos estos temas, que forman parte de la oferta de Espacio Protegido desde hace más de dos décadas, no son ya un rareza reservada a medios especializados, pero nosotros seguimos ofreciendo un plus que pocos pueden ofrecer que es explicar, interpretar, mostrar las claves, revelar el vínculo de todas esas cuestiones con nuestro entorno inmediato, con nuestra vida diaria".

En el futuro, la solución de todos estos problemas, a juicio de José María Montero "no es una cuestión ni de conocimiento, ni de tecnología, ni de presupuesto. Estos tres elementos están resueltos, sabemos lo que ocurre, sabemos cómo solucionarlo y existen recursos suficientes para hacerlo. Sólo necesitamos voluntad, decisión, tanto ciudadana como política. Y desde Espacio Protegido vamos a seguir alimentando la esperanza, porque hay tiempo de actuar, y sobre todo vamos a seguir ofreciendo razones, contrastadas, argumentos para que esa voluntad no se retrase".

Los andaluces tienen su cita con el medio ambiente en Espacio Protegido todos los sábados a las 11:45 en Canal Sur Televisión. Esta semana, el programa del primer canal de la televisión pública andaluza tendrá como temas principales la biodiversidad marina, las zonas verdes en grandes ciudades y la recuperación del quebrantahuesos en Granada y Jaén.