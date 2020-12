Profesionales sanitarios vuelven a pedir que se respeten sus turnos de vacaciones

Como desde hace varias semanas, el sindicato UGT llevó a cabo una concentración en la puerta principal del hospital Juan Ramón Jiménez en la que volvieron a exigir la derogación de la normativa que posibilita que el personal de las Instituciones sanitarias en Andalucía pueda disfrutar de sus permisos licencias y vacaciones. En la misma participaron unos cincuenta profesionales.

Desde UGT se reconoció que la concentración iba encaminada a que “el personal de SAS no pierda sus derechos más fundamentales en unos momentos en que la pandemia está haciendo mella en todos los profesionales que trabajan para el SAS y cuando más necesitan reponer fuerzas para lo que ya hay y lo puede avecinarse en una más que posible tercera ola después de las navidades y durante las cuales el conjunto de la ciudadanía deberemos actuar con la mayor responsabilidad posible”.

Los convocantes de la protesta recordaron que “la orden de 8 de noviembre que movilizó a todas las Organizaciones Sindicales de la Mesa Sectorial, no ha sido derogada, sino que se ha publicado una nueva Orden de 23 de noviembre que sigue posibilitando que la administración, bajo su criterio, impida que todos los permisos y licencias se puedan posponer hasta dentro de primer semestre siguiente de finalizado el período de alarma, con lo cual cabría la posibilidad de que cualquier gerencia traslade los descansos y vacaciones hasta final de 2021, y como es comprensible, no podemos consentir que nadie por ponerse una medallita suspenda permisos y vacaciones porque no se quiera contratar”.

A pesar de que reconocen que “en Huelva, de momento, se está actuando con una cierta coherencia, la puerta está abierta, y es injusto que esto sea así en el conjunto de Andalucía”. Por otra parte, consideran “totalmente injusto e irracional que por parte de la administración central, se queden fuera del reconocimiento de la Covid-19 como accidente laboral, a un sinfín de profesionales no sanitarios que luchan con los usuarios y usuarios contra el covid, en contacto directo, como son los celadores que trasladan a los pacientes a mínimas distancias de seguridad, que los mueven a mesas para procedimientos diagnósticos, etc., y a los que no se les facilitan en muchos casos mascarillas FFP 2; a personal administrativo que también está en contacto directo con pacientes y usuarios; al personal de limpieza que son los primeros en desinfectar salas y habitaciones y quirófanos donde se han dado casos de positivos en Covid o personal de lavanderías”.