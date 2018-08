Profesionales advierten de contratos a sanitarios sin MIR en los refuerzos de la costa

Había empezado julio y aún el SAS no tenía completa la plantilla preparada para el dispositivo de playas, que es la prioridad durante este verano por las aglomeraciones que se producen en algunos enclaves costeros. A ello hay que añadir que el turismo que visita la Costa onubense es de carácter familiar, lo que implica que vienen grupos completos de personas de distintas generaciones, con lo que las necesidades sanitarias suelen ser mayores que las que pueden producirse en otros destinos turísticos.

Durante este verano se ha repetido lo que ha sucedido años anteriores: no hay médicos de familia, es decir, que tengan hecha esta especialidad, resueltos a ir a ese dispositivo de playas porque no consideran suficientemente atractivas las condiciones económicas. La solución a la que el SAS recurre es a contratar a facultativos que no hayan hecho el MIR. Ante esto, algunas sociedades profesionales han alzado la voz. Ese es el caso de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc). En un comunicado emitido hace unos días, en el que recuerda que "en la época estival la política de contratación no favorece la calidad de la atención a la ciudadanía". Las razones que dan para tal afirmación se encuentran, en primer lugar, en que "en otros años se han realizado contrataciones a personas licenciadas en Medicina sin la especialidad de medician familiar como hechos puntuales". Este año "se ha marcado una norma en vez de una excepción, al difundir una oferta de empleo destinada a los recién graduados en Medicina o a cualquier otra especialidad", aunque la Samfyc insiste en que "sin las competencias adecuadas, un médico no puede trabajar en Atención Primaria".

Por otro lado, "la oferta de puestos de trabajo a facultativos que no tienen la especialidad de medicina de familia, transmite un mensaje contradictorio e inquietante a los médicos internos residentes, que están invirtiendo tiempo y esfuerzo en obtener un título necesario para ejercer la especialidad en medicina familiar y comunitaria en España" y ven cómo se infravalora esta especialidad, que es la columna de la Atención Primaria.