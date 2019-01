El alcalde de Huelva ve "decepcionantes" los Presupuestos Generales del Estado

“Son unos Presupuestos muy decepcionantes”. De esta manera calificó el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. “Nuevamente se constata que se ha olvidado a Huelva, a Huelva se la ha dejado de lado”.

Cruz considera fundamental que “vía enmienda a los Presupuestos se corrija esta situación". Indicó que “yo no voy a hacer dejación de funciones, creo que la ciudad y la provincia tienen la oportunidad de exigir lo que les corresponde, no sólo porque sistemáticamente hemos quedado fuera de todos y cada uno de los Presupuestos sino porque es fundamental para nuestro presente y futuro y no estoy dispuesto a renunciar a ello”.

Cruz apuntó que trasladará “este descontento” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como “la necesidad de que se presenten enmiendas para revertir esta situación porque estos Presupuestos son inasumibles para Huelva”.

Aseguró estar “profundamente insatisfecho con unos Presupuestos que en modo alguno recogen las necesidades de Huelva y justifica esa convocatoria de movilización por parte de la ciudadanía para reivindicar algo que es capital para nuestro presente y también para nuestro futuro”, en relación a las infraestructuras.

Unas infraestructuras que son esenciales “para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestro progreso, para el sector agroalimentario, la industria, turismo e incluso para nuestro propio desenvolvimiento personal y autoestima de los ciudadanos de Huelva”.

Indicó que no se trata de poner “partidas que se engrosen y se inflen y que luego sabemos que no se van a ejecutar, a mí lo que me preocupa es que las previsiones presupuestarias que se articulan en este proyecto de Presupuestos para 2019 significan que los ritmos de la consecución de infraestructuras, fundamentales para la ciudad y provincia, se demoran y se eternizan y no estamos dispuestos a consentirlo”.