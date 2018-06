El Potauh asumirá las conclusiones del curso sobre sistemas verdes

Finalmente, el regidor destacó que "las conclusiones que emanen de estas jornadas serán incorporadas al Potauh, documento esencial para mejorar, crecer y desarrollarnos, pues la planificación territorial incide en todas las políticas urbanas públicas, no sólo en las urbanísticas, sino en las políticas sociales, culturales, el turismo, etc.".

Fiscal espera reunirse en breve con la ministra Teresa Ribera

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se muestra convencido de que las relaciones en cuestiones medioambientales con el nuevo Gobierno del PSOE serán mejores que con el Ejecutivo de Rajoy. Con respecto al proyecto de extracción y almacenamiento de gas en Doñana, Fiscal manifestó que la relación con el Gobierno "va a cambiar radicalmente", toda vez que ya ha habido "algún contacto informal" con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, si bien no se ha cerrado fecha alguna para mantener una reunión, a la espera de que se conforme su equipo. Cuestionado sobre las balsas de fosfoyesos, Fiscal afirmó que "ante la llegada del nuevo Gobierno tengo la certeza de que va a haber avances, ya veremos en qué sentido y a qué velocidad, pero seguro". Además, matizó que "lo que no podía ser es lo que ha ocurrido hasta ahora, que el Gobierno de España prácticamente no ha abierto la boca". Finalmente, explicó que está "convencido de que este Gobierno tiene una sensibilidad muy distinta con este asunto, y eso lo vamos a notar para bien".