Hoy quisiera reivindicar que somos mujeres y que aquí estamos, por méritos propios, y cuando digo estamos hago referencia a todas y cada una de las mujeres que participamos de algún modo en las hermandades. A principios de marzo nos recibió D. Santiago, nuestro obispo. Fue una charla amena y tranquila. Cumplíamos así con una promesa realizada en nuestra última charla con D. José, antes de su marcha.

Don José quería que Don Santiago supiese de nosotras, de nuestra tertulia de mujeres cofrades ‘La peineta’, de nuestras metas, de nuestras charlas y coloquios, de nuestra forma de trabajar; en resumen, que nos conociese.

Juntas las cuatro, algo nerviosas, nos dispusimos a conocer al nuevo Pastor de nuestra iglesia, ya que debido a las circunstancias vividas no había sido posible antes. En un primer momento le causamos sorpresa, según nos dijo, por nuestra juventud, aunque ya algunas peinamos canas, porque según nos comentó en la vecina ciudad se había entrevistado con mujeres con nuestras mismas inquietudes pero de mucha más edad.

Fue una charla distendida donde tuvimos la oportunidad de contarle los temas tratados en las mesas redondas realizadas desde nuestros comienzos, hace ya cerca de cuatro años. Dialogamos sobre nuestras particularidades a la hora de ponerlas en marcha y de los gestos solidarios que van unidos a cada mesa redonda, ya que en cada caso, todo lo conseguido se destina a diferentes entidades en función de los productos que nos indican previamente. Le contamos que está abierta a hombres y mujeres, pues hemos tratado temas de diversa índole.

Fue también conocedor de los espacios que hemos utilizado y a los cuales les estamos muy agradecidas: la casa de la Iglesia SILOE, Hermandades de Tres Caídas, Redención y Buena Muerte, y, cómo no, de la disponibilidad y ofrecimiento de muchas de las hermandades de nuestra ciudad.

También se sorprendió por nuestro nombre, ‘La peineta’, pero eso ya os lo contaré en otro momento…La pregunta que nos lanzó Don Santiago fue clara: ¿reivindicáis vuestro sitio porque no os sentís miembros de pleno derecho?. La respuesta también fue clara, en teoría lo tenemos, pero a la hora de la verdad, no lo sentimos así. Son muchos los motivos y así se los expusimos. Uno de ellos, y quizás el más evidente es la conciliación de vida familiar. Lo tenemos más difícil, ya que lo normal es que si una pareja quiere pertenecer a una junta de gobierno, sea la mujer la que se sacrifica por el cuidado de los hijos, y por eso entendemos tan necesaria nuestra presencia, para animar a todas las mujeres a que den el paso, a que dentro del diálogo con sus parejas vean que somos necesarias en nuestras hermandades.

Es fácil caer en el discurso de machismo o feminismo, y ahí no queremos entrar, aunque no podemos olvidar que al mundo de las cofradías le está costando adaptarse a los nuevos tiempos donde la mujer es capaz de realizar grandes cosas por sí misma, sin necesidad de llevar el “título” de “ella es la hija de … o la mujer de…”, dejando claro que no renegamos de quienes somos y que estamos orgullosas de ello, pero queremos nuestro sitio y nuestra identidad. Confiamos en que vamos por buen camino, que hay grandes mujeres con ideas, con ganas de trabajar para y por su hermandad sin estar a la sombra.