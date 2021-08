La Policía Local de Huelva incauta en el primer semestre 12.000 kilos de alimentos de la venta ambulante ilegal

Las acciones de la Policía Local de Huelva contra la venta ambulante ilícita dieron como resultado en el primer semestre del año la incautación de un total de 12.000 kilos de alimentos perecederos. La mayoría de estas incautaciones por parte de los agentes locales se centraron en frutas, verduras y moluscos.

El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, Luis Albillo, destacó "la importante labor que viene realizando la Policía Local para combatir este tipo de venta en todos los barrios de la capital" y alertó a los ciudadanos sobre el riesgo que tiene "para su salud el consumo de unos productos que no tienen ninguna garantía sanitaria y que tampoco cubren sus derechos como consumidor".

Asimismo, los agentes locales informaron de la confiscación de 300 prendas y artículos falsificados, en su mayoría camisetas y zapatillas de deportes. Unos artículos que vulneran el derecho a la propiedad de los comercios legalizados para su venta y de las marcas falsificadas y que también pueden suponer un riesgo para el consumo, debido a la utilización de componentes no originales ni controlados.

Según Albillo, "desde el Ayuntamiento no vamos a bajar la guardia ni escatimar medios en esta labor, por lo que la Policía Local continuará con las labores de control, inspección e incautación para evitar unas ventas que perjudican a nuestro comercio tradicional; un sector muy importante de la economía local que paga impuestos y contribuye a la creación de empleo y riqueza". No obstante, también instó a la ciudadanía a que "colabore y no sea cómplice con sus compras de unas prácticas que además fomentan la existencia de mafias y la explotación de personas".

Señalización informativa contra la venta ambulante ilícita

A la labor policial se unió además una campaña informativa contra la venta ambulante ilegal impulsada por la Concejalía de Comercio y Mercados en la barriada de Isla Chica. En concreto, se trata de la instalación de seis señales informativas dirigidas a los posibles consumidores que se han instalado en los puntos de esta barriada donde suelen concentrarse este tipo de prácticas. Bajo el lema de Tú eliges, los carteles de sensibilización instan a los ciudadanos a no apoyar con sus compras este tipo de venta que atenta contra el comercio tradicional.