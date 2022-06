El Pleno acuerda estudiar la viabilidad de la segregación de la parcela de Proyecto Hombre

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva acuerda estudiar la viabilidad de la segregación de la parcela cedida a Proyecto Hombre, en Marismas del Polvorín, para la construcción del Centro de Tratamiento Ambulatorio, con el objetivo de liberar espacio para un edificio sociocultural para los vecinos del barrio, una iniciativa ciudadana presentada vía concejal 28. En caso que no sea posible dividir el terreno, el Consistorio se compromete a ofrecer una alternativa para dotar a los vecinos del edificio sociocultural.

Miguel Ángel Sánchez, en nombre de la Plataforma Pro AVV Yáñez Pinzón, defendió en el salón de Plenos la propuesta ciudadana. Primero quiso aclarar que no están en contra de Proyecto Hombre, "hace una labor encomiable, hace una labor que es necesaria". Recordó que el solar estaba destinado a la sede de la Asociación de Vecinos Yáñez Pinzón, que no se construyó en su día "con la excusa que no había dinero". Pasó el tiempo y el Ayuntamiento cedió el terreno a Proyecto Hombre sin consultarles primero a los vecinos y darles "la posibilidad de hacer uso de ese suelo".

Comentó que Marismas del Polvorín es un barrio joven, "más de 30% de la población tiene menos de quince años", y no tiene dotación sociocultural, "no hay más solar en el barrio ni alrededores". La parcela en cuestión se contempla en el Plan Parcial número 5 Marismas del Polvorín y tiene una superficie de unos 1.400 metros cuadrados, de los cuales el Centro de Tratamiento Ambulatorio ocupará unos 500 metros cuadrados, destinándose el resto a área de esparcimiento, se proyecta un patio en el que se realizarán actividades al aire libre, así como una zona de estacionamiento. Sánchez pidió esos 800 metros cuadrados restantes para el centro sociocultural. Incidió en que necesitan "ese trocito de parcela, sin él ya no hay más suelo".

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, señaló que hay que estudiar la posibilidad de la segregación del terreno, lo que conllevaría "acotar y revocar una parte de la licencia de obras del centro de Proyecto Hombre... Se estudia y si es viable se irá para adelante y si no se le busca una alternativa, no se quiere vender humo, hay que analizar la situación de la segregación".

Sánchez recogió el guante que le lanzó el alcalde en el Pleno. Manifestó que "falló la comunicación y se ha abierto una vía". Cree que "las dos cosas son complementarias", la construcción del centro de Proyecto Hombre y del edificio sociocultural. "Debe estudiarse, reunirse todas las partes, ver las posibilidades y cubrir las necesidades que tiene como barrio".

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores, argumentó que "este problema no viene por incumplimiento de este equipo de gobierno sino del anterior". Recalcó que "este barrio carece de muchas infraestructuras" y explicó que ya la pasada semana se reunieron con la plataforma ciudadana y se comprometieron "a abrir una línea de trabajo que va más allá de buscar una solución para el centro sociocultural, hay que dotar al barrio de lo que no se dotó cuando se construyó por una mala planificación urbanística".

Según la concejal, "esta barriada es semejante a Pescadería, mucho edificio y poca dotación, estamos en la línea de trabajar para dar soluciones a este tipo de problemas, no sabemos si esa segregación es posible, si es posible se concederá la parcela y si no se buscarán otras alternativas".

El concejal no adscrito, Jesús Amador, subrayó que el trabajo de Proyecto Hombre "es necesario en nuestra sociedad", a lo que añadió que la propuesta vecinal "puede ser una de las soluciones". Reconoció que "va a ser complicado quitarle lo que ya se le había concedido a Proyecto Hombre" pero defendió que "hay que buscar una solución, siempre hay una solución viable".

El concejal no adscrito, Néctor Santos, que también destacó la labor de Proyecto Hombre, indicó que si es viable la segregación de la parcela, "en el menor tiempo posible se le dé los permisos para el edificio sociocultural y se construya".

El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, aseguró que la segregación del terreno "legalmente es posible, no existe ningún impedimento legal, el Ayuntamiento debe justificar el interés social y disgregar la parcela en dos partes, me parece generosa la propuesta de los vecinos".

Para la portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, la iniciativa vecinal "puede ser complementaria pero difícil de conexionar, si no es ese espacio, están las Asociaciones de Vecinos de Santa Ana y de Vicente Yáñez Pinzón, si no puede ser un centro se puede hacer con otras asociaciones de vecinos".

El portavoz de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, defendió que "Proyecto Hombre necesita ese centro pero también los vecinos un lugar para su desarrollo cultural". Recalcó que "la culpa no es de Proyecto Hombre ni de los vecinos, es consecuencia de una mala decisión del equipo de gobierno, basada en la falta de diálogo y de participación, los vecinos tienen derecho a reclamar aquello que se le prometió".

El portavoz del Partido Popular, Jaime Pérez, coincidió en que "la falta de comunicación y de participación ha generado el conflicto, hay que buscar una salida".