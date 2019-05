Entre el adiós y el hasta luego

Tras la salida hace dos años de Ruperto Gallardo y Enrique Figueroa (quienes pasaron a ser no adscritos) y la reciente marcha de la portavoz, María Martín al Instituto Andaluz de la Mujer, estaba previsto que Cinta Acuña, número 4 de la lista, representara al equipo naranja .

Cs culpa a Cruz de no tener representación y el equipo de Gobierno lo achaca la falta de tiempo

Y entre medias, los agradecimientos . Así, el concejal no adscrito, Enrique Figueroa, se acordó, por ejemplo, de la labor de los medios de comunicación.

Porque la sesión de ayer supuso prácticamente el adiós de la Corporación Municipal conformada en junio de 2015 , con el hasta luego de algunos y la despedida quienes no repiten en las listas. Y hubo de todo.

Las despedidas son así. Dejan un sabor extraño –dulce para algunos y algo amargo para otros– porque en ellas te llevas algo pero también lo dejas. En el último Pleno ordinario del mandato , con el inicio de la campaña de las municipales a punto de arrancar, no sólo hubo mociones que debatir, posturas que defender, puntos de encuentro y reproches.

De la compra de Isla Saltés al sendero que conecta los cabezos

Que cada administración asuma sus competencias y, por lo tanto, que la Junta adquiera los terrenos en los que se ubica el yacimiento de Isla Saltés y que el Ayuntamiento compense a los propietarios de los terrenos del Cabezo de la Joya (para que no se lleve a cabo el planeamiento urbanístico previsto y aprobado en Pleno). Así lo dijo –alto y claro– el concejal de IU Pedro Jiménez al expresar su oposición a la sorprendente propuesta del PP de que sea el Consistorio el que lleve a cabo ahora la adquisición de los terrenos. La moción, que resultó llamativa porque el Pleno municipal ya ha aprobado anteriormente dos iniciativas para que sea la Junta la que compre los terrenos, al igual que ha ocurrido en el Parlamento andaluz, no salió adelante pese al apoyo de Participa y Mesa de la Ría. Por contra, la que sí prosperó fue la defendida por Rafael Gavilán (aunque el concejal no adscrito Enrique Figueroa se abstuvo) para que pueda promoverse la inclusión en el listado oficial de senderos de Andalucía del camino ‘Santuario de la Cinta, Sistema Natural de Cabezos y Marismas del Odiel’, impulsando también su homologación para poder dotar a Huelva de senderos de calidad que, a su vez, atraigan un turismo respetuoso y sostenible.