La plataforma de afectados de la zona ORA recibe 11.000 visitas en Facebook

“Son cientos los onubenses preocupados que se ponen en contacto con nosotros desesperados ante los inminentes embargos que están ocurriendo en nuestra localidad”, explican desde la plataforma. Los pasos a seguir que marca la propia plataforma comienzan con la paralización temporal del expediente “y no seguir adelante con los embargos”. Para ello hay que rellenar el formulario facilitado por el Ayuntamiento “marcando todas las casillas y presentarlo en el edificio de la Agencia Tributaria”.

Cs preguntará si las multas de la zona ORA tendrán intereses de demora

El Grupo Municipal de Ciudadanos preguntará en el próximo Pleno ordinario por los intereses de demora en el pago de las multas masivas de la zona ORA que se enviaron hace unos días a más de 20.000 onubenses.

La portavoz de Ciudadanos, María Martín, señaló que “se dijo desde el Ayuntamiento que se hiciera un escrito para la suspensión del cobro de las multas para se estudie si está prescrita o no”. Así, la portavoz señaló que quieren saber “si ese tiempo que está en suspenso el cobro de la multa, hasta que se estudie cada caso, supondrá un aumento de la sanción por intereses de demora, ya que no nos queda nada claro, como claro no ha quedado si lo que se ha hecho de enviarlas ahora no tendrá repercusiones”.