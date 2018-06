La Plataforma de Afectados por la Hipoteca señala la incidencia del empleo "indigno"

El miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Javier Arellano, explica que la morosidad tiene como principales factores la contratación temporal que existe en la provincia y el desempleo que hay en la misma, según las últimas cifras oficiales registradas.

"Esto comporta que, tanto para posibles pagos de pólizas de hipotecas como para el posible pago de arrendamiento de alquileres, en muchos casos se tienen que dejar de pagar o no se puede pagar, simple y llanamente". Y es que, explicó Arellano, aquí "nos encontramos con un problema de empleo indigno" o falta del mismo. Otra causa de morosidad que, según el miembro de la PAH, explica el incremento en el porcentaje de desahucios, es la "finalización de los contratos de alquiler social". Javier Arellano señala que desde la plataforma se ofrece un arropamiento humano a los afectados, así como la explicación de que "no todo está perdido, ni muchísimo menos, y que no se sientan culpables". Y es que las viviendas hoy día "por desgracia siguen siendo un activo financiero y no un derecho, como nosotros defendemos".

Así, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca luchan dentro de las vías legales para buscar "esas grietas del sistema para que esas personas se sientan protegidas", además de "orientales de cara a ayudas económicas para un alquiler social". También la Plataforma cuenta con un equipo de abogados que intenta "frenar en el proceso judicial las fechas de desalojo". Javier Arellano también señala que en España existe un "gran déficit de viviendas públicas de alquiler social" (un 2% de todas las viviendas) en comparación con otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania o Italia, que se encuentran en niveles del 10, 12 o 17%.