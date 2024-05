Pilar Miranda asegura que el desprendimiento en el cabezo de San Pedro "solo causó daño material"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, dijo este lunes que el cabezo de San Pedro "no tiene daños estructurales" después de que el pasado sábado se derrumbara una parte de esta estructura sobre la calle Aragón de la capital, generando "solo daños en un muro" y "no hay que lamentar daños personales". Así, a preguntas de los periodistas, aseguró que este desprendimiento "no provocó daños personales" y que estos son "un proceso natural", toda vez que señaló que, según los profesionales, el cabezo "no tiene problema estructural".

Además, la zona afectada es "una parcela privada" y el dueño "va a reconstruir el muro que es lo que se ha visto afectado". Así, indicó que una vez sucedido, "rápidamente se llamó a los servicios municipales, tanto los bomberos como infraestructura y se solucionó todo", pero "lo principal, ningún daño personal y material fue más que nada polvo en la calle y en los coches". "Lo principal es que el cabezo no tiene afectado la estructura. Nos pusimos en contacto con los dueños e iban a reconstruir el muro que estaba dañado. Los bomberos tuvieron una respuesta muy rápida, como debe ser".

Según explicaron fuentes del Ayuntamiento de Huelva a Huelva Información, el corrimiento de tierra se produjo por la propia dinámica que tienen los cabezos y por el material del que están conformados.