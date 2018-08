Peregrinaje hacia el litoral

La serpiente multicolor se dibujó como cada 15 de agosto en el litoral de arena fina y dunas brillantes. La hilera de sombrillas esbozó un año más la alegría del verano. El ir y el venir de la gente. La fecha en la que se producen más movimientos de personas. Los que terminan sus vacaciones y aprovechan los últimos instantes, los que empiezan sus jornadas de descanso, y los que viven la época estival al completo debido a su larga o corta edad. El 15 de agosto se mueve en torno al mar. Con el vaivén de la olas en el horizonte. Y ayer se comprobó en las playas onubenses.

Una vez más la festividad plasmó una peregrinación de playeros. Un goteo constante de personas bajo un sol que no fue intenso pero que no impidió a los veraneantes caminar sobre las pasarelas de madera de la Playa de El Cruce. La peregrinación llegó como siempre. Sillas plegables bajo los brazos, sombrillas en los hombros y neveras y toallas colgadas como buenamente se podía. Es una peregrinación con la cálida arena como puerta astral y que en vez de llegar hasta el Valhalla de la mitología nórdica, el destino consistía en otra dimensión. La tranquilidad. La paz absoluta alejada de la fragorosa urbe. Un reposo capaz de apaciguar al intranquilo. El playero disfrutó ayer al completo. El aire fresco de la brisa del mar que se enfrascó en caracolas. El calor hecho luz para mirar al infinito. Y el olor al salitre y el sabor de la naturaleza.

La DGT avisa a los conductores de los peligros de beber al volante

Cierto es que ayer los termómetros no se dispararon. Un hecho que poco sirvió de excusa. A media mañana el tintineo de personas comenzó a desembocar en las innumerables playas onubenses tras un viaje en coche que no se hizo largo ni aburrido y que la Dirección General de Tráfico amenizó con carteles de "Feliz Verano", "Si bebes no conduzcas" o para informar de que "El 27% de los fallecidos en carretera fue causa del alcohol". En buena medida los vehículos enfilaron las zonas de aparcamiento que se abarrotaron con el paso de las horas. Un tópico de estos días y que ayer no fue menos, es que uno no aparca exactamente donde quiere. "Vamos un poco más a la izquierda", decía una mujer a su familia mientras comenzaban a pisar los surcos de arena. Un habitual en la zona costera es encontrar a Pau Gasol grabado en una camiseta de los Lakers, a Anthony en la de los Knicks, o a Asensio en la del Madrid. "Venid a mi casa esta noche para el ver el fútbol que yo tengo el canal de pago", se escuchó bajo una sombrilla amarillenta y repleta de tuppers y vacíos vidrios en una bolsa de plástico. Muchos jóvenes disfrutaron de la festividad de la Asunción en un improvisado partido de fútbol a la vera del mar o incluso en una partido de palas donde se emulaba con poco acierto la elegancia de Federer o el físico de Nadal. Bajo el cobijo de la sombra, otros jóvenes se preguntaban si fumar cachimba o no es una señal de alerta para la Policía.

Entretanto las personas de tez más clara y con rasgos extranjeros eran los primeros en ocupar las sillas de algunos de los chiringuitos. No pasaban muchos minutos de la una de la tarde cuando en el afamado establecimiento Der Matías comenzaba una nueva jornada de actividad de cara al público. "Siempre que el tiempo acompañe, en agosto todos los días son buenos", explicó a Huelva Información el dueño del chiringuito, Matías Barahona. El 15 de agosto destaca sobre los demás pero tampoco mucho, apuntó. Barahona afirmó que el verano ha sido "atípico" tras un mes de julio menos caluroso de lo habitual. Un hecho que no acompaña a los chiringuitos puesto que "nuestro mejor aliado es el tiempo". Asimismo, Barahona explicó que se ha notado una caída del turismo debido a los temporales acontecidos en los meses previos al verano y apuntó que "veo a más gente de la provincia que de fuera". Con todo, reclamó mejores aparcamientos en torno a la playa. Una mejoría en la calidad, ya que numerosos días tiene que llegar la grúa para remolcar a algún vehículo que no sale de la arena. "Hay que mirar para que los turistas se queden y el año que viene vuelvan".

Mientras tanto la gastronomía comenzó a tomar olor en la cocina. El perfume de sardinas, arroces y mariscos envolvió las siguientes horas en un establecimiento que procura "mejorar siempre". El mismo ambiente se vivía en Punta Umbría en el Chiringuito El Loro. Allí, Juan José indicó que tras varias llamadas telefónicas ya había mesas reservadas para acoger a una clientela que demanda arroces, que se hacen sobre la marcha, y pescados. Juan José también reconoció el verano atípico que se ha vivido "y quien diga que no, miente". Eso sí, explicó que el mes de agosto incrementa a los veraneantes porque "en las grandes ciudades cierran los grandes comercios". Asimismo señaló que el cliente base es sevillano y extremeño puesto que los onubenses ya traen la comida para almorzar en la playa en la mayoría de los casos.

La playa de Punta Umbría, que presentó ayer bandera verde, estaba rebosante con miles de personas. No faltaron los vendedores de pareos, bolsos y refrescos. Tampoco los expertos en mareas y el cuponero que vendía el Extraordinario del Verano. "Inma ponte el gorro", decía una madre a su hija mientras recogían los trastos para regresar a casa en la hora del almuerzo. Como esa madre, otras tantas personas hacían lo propio y daban por finalizado el primer turno de disfrute y rayos naturales. El resto no se movió de la arena. Y sólo peregrinaron una vez hacia el litoral. Los tuppers y el chiringuito, la excusa perfecta.