Paymogo mantiene su Feria del Gurumelo pero insiste en las recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus

La localidad andevaleña de Paymogo celebra este fin de semana las XVII Feria Gastronómica Transfronteriza del Gurumelo pese al coronavirus. Así lo ha anuncia su alcaldesa, María Dolores Fernández, durante la presentación del programa que se desarrolla los próximos días 13, 14 y 15.

La regidora indicó que el Ayuntamiento ha informado a la población de todas las recomendaciones para evitar el contagio del virus y que salvo que reciban de la administración sanitaria la orden de suspensión la muestra gastronómica se llevará a cabo.

Fernández explicó que la localidad no está en uno de los focos de la infección y que además no se van a producir aglomeraciones de más de mil personas por lo que no hay motivo para suspender la feria.

También que los bares y restaurantes han recibido consejos y sugerencias sobre la garantía sanitaria de los productos que pondrán a venta como cada años.

Una de las novedades de esta edición es la creación y entrega de la Distinción Gurumelo de Paymogo, que tienen como objetivo el reconocimiento a una entidad por su defensa de los valores de la localidad.

La programación incluye dos rutas por el patrimonio histórico del pueblos, la presentación del libro 'Bajo la luz de mi plaza' de José Rodríguez, una muestra de cocina a cargo del gerente del restaurante Azabache de la capital onubense, Juan Francisco, y actuaciones musicales. Además se mantienen la sala de lactancia y el tren turísticos