Paso al mejor onubense de la historia

Su palmarés habla por sí solo. Emilio Martín es, por derecho propio, el mejor deportista onubense masculino de todos los tiempos. Un hombre hecho a sí mismo, un trabajador nato en la dura disciplina del duatlón que desde que decidió dar el salto desde el atletismo en 2011 ha sabido conquistar triunfos para llevar el nombre de Huelva por todos los rincones del mundo. Hoy por hoy es el mejor español de la historia en su deporte, una leyenda viva que sigue con la misma ilusión y las ganas que cuando empezó, con la ambición intacta, a pesar de las dificultades y con nuevos retos con los que aumentar su impresionante currículo. Sus éxitos deportivos le han hecho merecedor de numerosos reconocimientos fuera de las carreteras y las pistas a nivel andaluz y onubense, dando nombre al estadio Iberoamericano de Atletismo desde 2016. Junto a todos ellos, el cariño de sus paisanos, que le tienen como uno de los grandes referentes de la ciudad. El Onubense del Año 2018 es una justa recompensa a quien lleva a gala ser de esta tierra por todos los rincones del planeta.

Es un premio "muy especial, que me hace una enorme ilusión porque, además, es de los pocos reconocimientos que me faltan", reconoce el duatleta onubense. El Onubense del Año es "un galardón de los que emocionan porque te lo dan los lectores, la gente que no te conoce pero te sigue, que te muestra su cariño y valora lo que consigues". Además, Martín destaca que "Huelva Información es el medio con más solera de la provincia, un periódico que siempre me ha apoyado y ha contado conmigo, por lo que recibir su premio me hace todavía más ilusión. Que te reconozcan en tu casa tiene mucho valor. Con este premio me siento profeta en mi tierra".

Me hace una ilusión especial porque el Onubense del Año es de los pocos premios que me faltaban"

El Onubense del Año era una asignatura pendiente de Emilio Martín. Había sido finalista en varias ocasiones y considera que en esta edición "pensaba que sería una de mis últimas posibilidades de conseguirlo". "Ha sido una alegría enorme y me gustaría dar las gracias a todos esos lectores que me han votado".

La candidatura de Emilio Martín al prestigioso galardón que entrega este diario recibió un respaldo mayoritario de los lectores de Huelva Información. Su reconocimiento por parte de los onubenses es absoluto. Para la elección se recibieron desde el 31 de mayo al 28 de junio un total de 202.541 votos, de los que 60.220 fueron en papel y 142.321 a través de la web. En la modalidad de deportes recibió casi el 50% del total de los escrutinios, superando a candidatos del nivel de Paco Ojeda, la Huelva Extrema, la Escuela Triolalla de triatlón y el CD Sordos. 4.550 votos recibió en papel y 1.239 a través de la web para convertirse en el vencedor absoluto de la modalidad de deportes.

La carrera de Emilio Martín dio el gran salto en 2012. Logró su segundo título nacional y su primer oro mundial en Nancy. A partir de ahí se convirtió en el auténtico coleccionista de medallas con otro título más en Adelaida en 2015, dos platas (2013, 2016 y 2017) y un bronce (2014). Además, acumula títulos nacionales y la temporada pasada logró completar su palmarés con el título de Europa que le faltaba. Todo ello sin olvidar su impresionante colección de triunfos en competiciones regionales, nacionales o internacionales, con una reciente tercera victoria consecutiva en el Desafío Doñana.