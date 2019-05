“En Pasión hay que dar un aire fresco, olvidar las polémicas”

–¿Cómo llega a presidir la gestora?

–José Arturo Domínguez me llamó para ver qué pensaba. Yo tengo mano izquierda, soy hermano de toda la vida de Pasión, he sido mayordomo con Falu, tengo amigos en todos los bandos. Me va llegando de un lado y otro si voy a ir en la gestora. Es cuando vuelvo a hablar con el párroco y llego a este compromiso de presidirla, pienso que podré acercar a los hermanos, tengo unas espaldas anchas, trato a todo el mundo, no soy una persona conflictiva. La verdad que esta situación no es de un excesivo agrado; también podía haber esperado cómodamente que pasaran tres años y presentarme a hermano mayor.

–Con el nombramiento se escucharon muchas críticas.

–Las habrá siempre en una hermandad de 1.800 hermanos. Es difícil estar de acuerdo en todo. El problema de fondo ha sido la famosa túnica y de ahí las firmas; hay un sector que lo está calentando todo, pero hay otros muchos hermanos que no están en ello. Lo que ocurre es que la minoría es muy ruidosa en las redes sociales.

–¿Cuáles son los objetivos?

–El párroco me ha pedido darle un cambio fresco, hacer cosas, pasar de tantas polémicas. Atender al grupo joven, a los de liturgia, está todo olvidado por tanta bronca. Hay que darle vida a la hermandad y dejarnos de otras historias.

–No va a resultar fácil, ¿cómo será el encuentro con los hermanos?

–Pretendo el acercamiento de todos, estoy empezando a llamar a muchas personas, quiero mantener reuniones, saber cómo respira todo el mundo. Yo no soy Falu, estuve en su junta, él ha hecho sus cosas, unas bien y otras pues menos. Ahora este es mi tiempo y mi objetivo es conciliar e ir para adelante y que en su momento se presenten dos candidaturas a las elecciones.

–¿Qué va a pasar con la túnica?

–Vendrá seguro, es una preciosidad, una obra de arte, pero mal parida desde el inicio, no tenía sentido una asociación al margen de la hermandad. Hablaré con ellos para ver qué es lo que verdaderamente está pendiente de pago y también con el bordador, que es entendible su malestar. Tendremos que ver cómo disponer del dinero pendiente, pues esto es una gestora. Cuanto antes venga la túnica, mejor porque cuando se le ponga al Señor todo se habrá olvidado.

–¿Qué debe cambiar en la hermandad?

–La actitud de las personas; ser pasionista de verdad. Aquí no se puede estar si se hace una cosa, pues bien y cuando no me enfado, o sale un capataz y me voy. Hay que ser más abierto, dejar que se trabaje y cuando pasen cuatro años pues pueden venir otros, pero hay que dejar hacer, respetar lo que hay.

–¿Volverá la normalidad en estos dos años?

–Lo voy a intentar por todos los medios. La gente joven está desorientada en todo esto, y se pregunta en qué bando están; hay que trabajar para que esto funcione. Siempre hay una polémica, pero cuántos vamos al quinario o al Corpus. Hay que sentar unas bases y cuando todo esté calmado, seguro que saldrán candidatos para la junta.

–¿Agotareis el tiempo marcado?

–Dependerá de todo el mundo. Esto no es una empresa, que me guste más o menos, aquí hay unas normas que respetar de derecho canónico que a veces no se entiende. Espero que no lleguemos a los dos años.

–¿Espera la colaboración de los hermanos?

–Por supuesto, sin ellos no hacemos nada para salvar todas estas dificultades, abro las manos a todo el mundo, soy una persona dialogante. A esto hay que echarle horas después del trabajo y se les roba a la familia, yo podría haberme desentendido y estar en otra actitud más cómoda. Deseo que todos participemos, que nos demos cuenta que hay que plegar velas y tirar para adelante.