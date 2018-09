El Parlamento Europeo avala el buen estado de Doñana

"La impresión que tenemos es que el Parque y toda la zona circundante están en buenas manos, en manos de expertos", dijo ayer Pal Csaky, el europarlamentario que ha hecho de portavoz del grupo de la cámara europea que visitó durante toda la mañana de ayer el Parque Nacional de Doñana para conocer las amenazas de uno de los enclaves naturales más importantes de Europa y del mundo.

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Fiscal, acompañó a la delegación del parlamento europeo durante las varias horas que duró la visita por el lugar. Tal y como señaló el europarlamentario, después de las reuniones a puerta cerrada que tuvieron lugar en Sevilla en la jornada previa, ayer se acercaron "al Parque Nacional de Doñana para estudiar los mismos temas, pero in situ".

El portavoz de la comisión declaró que, según las explicaciones que han escuchado en el transcurso del recorrido, en "la zona específica de lo que es el Parque Nacional no hay ni explotaciones de gas ni ningún tipo de proyecto gasístico, ni tampoco pozos para uso agrario", puntualizó para referirse a las cuestiones que más preocupan a los peticionarios de esta comisión. Ante estas declaraciones, Csaky matizó que no piensan separar las zonas, según sea Parque Nacional o no, para la aplicación de la normativa europea referente a los parques nacionales, y comentó que, "precisamente por ello", han venido, "para verlo en todas sus zonas".

Sobre la idiosincrasia de Doñana, con los núcleos poblacionales circundantes, tanto el costero como los municipios de Almonte y El Rocío, el portavoz europeo hizo referencia a que son conscientes de que hay varios intereses en juego, que están sobre la mesa desde hace décadas, y agregó que "desde el Parlamento Europeo vamos a intentar hacer una propuesta que tenga en cuenta todos esos intereses de la manera más equilibrada posible". Asimismo, hizo hincapié en que incidirían en las cuestiones de protección al medio ambiente como ejes clave.

Sobre la organización de la visita, Fiscal apuntó que se ha recorrido todo lo que el grupo de europarlamentarios sugirió previamente, acudiendo a las zonas que la delegación quería ver del Parque. El titular andaluz de Medio Ambiente fue tajante al volver a mencionar que el objetivo primordial es que el Parlamento Europeo se sume "a nuestra postura en cuanto a la oposición de almacenar gas natural en el entorno del espacio". Fiscal se mostró muy seguro al recalcar que ni siquiera en los aledaños de la zona protegida es sitio adecuado "para unas instalaciones de este tipo". El consejero volvió a señalar que desea que el grupo de parlamentarios llegue a la misma conclusión que la Junta de Andalucía, ya que, además, hay toda una serie de informes técnicos que así lo avalan.

Csaky habló, además, de la diversidad de fauna y flora y de que habían recibido explicaciones de las amenazas de las mismas, como los problemas que tiene el conejo, sobre lo cual fueron informados por los técnicos acerca de las medidas para resolverlo.

El europarlamentario también tuvo palabras acerca del tiempo actual, en el que el terreno está seco, que permite conocer Doñana de una determinada forma, ya que el entorno está supeditado a los cambios estacionales, pero declaró que han recibido información sobre todos los aspectos del Parque en las diferentes épocas del año.

Asimismo, el parlamentario esloveco quiso remarcar la acogida con la que habían sido recibidos en la zona, de la que dijo que se habían sentido "como en casa". A Doñana lo calificó como un "gran tesoro, no solo para Andalucía y para España sino para toda Europa". A este respecto, Fiscal no quiso desaprovechar la oportunidad para recordar que el Parque de Doñana es, junto con el de Sierra Nevada, "el único de España que se encuentra entre los 25 mejor gestionados y mejor conservados del mundo".

Tal y como mencionó Csaky, la visita sirvió para comprobar en el lugar real los datos aportados durante las reuniones previas en Sevilla, a las que sí acudieron representantes de colectivos ciudadanos, entre ellos Mesa de la Ría, agrupación onubense que viene haciendo una labor de denuncia sobre las amenazas que sufre el parque.

Por otra parte, sobre las conclusiones de esta visita al Parque y de los encuentros con organizaciones institucionales y civiles, el portavoz europeo señaló que las darán cuando elaboren el informe dentro de dos meses, aproximadamente, e incidió en que "son conscientes como políticos, de que para conseguir las cosas hace falta mucha lucha, y en este caso para conseguir recursos materiales y financieros". Sobre ello, Csaky hizo referencia al deseo de la comisión de "conseguir el éxito" y las "suficientes inversiones".

La delegación está presidida por el eurodiputado eslovaco Pal Csáky (PPE), e integrada por el griego Miltiados Kyrkos (S&D), y el austriaco Thomas Waitz (Verdes/ALE). Les han acompañado en esta visita los eurodiputados españoles Rosa Estarás (PPE), Soledad Cabezón (S&D) y Florent Marcellesi (Verdes/ALE).

Durante la visita, la delegación se ha reunido con los denunciantes, representantes de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz, así como con organizaciones ecologistas, como la Plataforma Salvemos Doñana, WWF y Ecologistas en Acción, expertos de la Estación Biológica de Doñana del CSIC, responsables de Gas Natural Fenosa-Naturgy y otros afectados. Hoy viernes se reunirán en Madrid con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica.

Este viaje a Doñana se produce tras las denunciadas realizadas en 2009 sobre la supuesta desatención por parte de las autoridades públicas sobre la necesidad de preservar el paraje natural de Doñana. A ellas se han sumado otras denuncias presentadas en 2013 sobre la necesidad de investigar una serie de proyectos de extracción, almacenaje y transporte de gas natural en el área próxima al emplazamiento Natura 2000 del parque de Doñana.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es la encargada de revisar estas y otras denuncias ciudadanas, que estén presentadas por un ciudadano de la UE o residente en la UE sobre un asunto que pertenezca a alguno de los ámbitos de actividad de la Unión Europea y que la afecte directamente. Las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la Unión Europea también pueden ejercer este derecho de petición.