Pacientes de cáncer y voluntarios de Huelva se concentran para pedir "más investigación"

La Asociación Española Contra el Cáncer en Huelva ha realizado este viernes la lectura de llamamiento por parte de paciente con motivo del Día Mundial contra el Cáncer que se celebra el 4 de febrero. La plaza de la Constitución ha sido el lugar de encuentro, donde pacientes, familiares y voluntarios del colectivo onubense se han concentrado para pedir más investigación para una enfermedad que afectó a cerca de 3.000 personas en la provincia durante el pasado 2022. El representante de la AECC en Huelva, Enrique Pérez Vigueras, ha sido el encargado de conducir el acto a las puertas del Ayuntamiento, donde también han participado el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, junto a la corporación municipal, así como la delegada territorial de Salud en Huelva, Manuela Caro.

En el manifiesto, Silvia Bengoechea, socia y paciente de la AECC en Huelva, ha pedido ayuda a las instituciones porque, dice, en el año 2030 una de cada tres mujeres o dos de cada tres hombres van a padecer cáncer. Por ello, "se necesita más investigación, visibilidad y apoyo económico". Silvia es paciente de cáncer de mama metastásico en estadio 4. Actualmente está en cuidados paliativos. Sin embargo, la realidad a la que se enfrenta no ha hecho que le tiemble el pulso a la hora de ponerse ante el micrófono y liderar una reivindicación común para todas las personas que, como ella, están viviendo la cara más amarga de esta enfermedad. "Me lleva el Servicio de Oncología de Huelva, con el doctor David Morales. Tanto él como las enfermeras son magníficos. Los mejores", cuenta orgullosa de los especialistas onubenses. Además, Silvia ha aprovechado para contar que el ejercicio y la salud física, así como una buena actitud, son claves para combatir el cáncer. "Recomiendo hacer ejercicio. Yo aquí en Huelva, gracias a la AECC, he encontrado un grupo buenísimo, con el que semanalmente salimos a hacer una marcha nórdica por la zona de la ría y una ruta saludable por el Parque Moret. Yo el año pasado iba con muletas y gracias al deporte, ahora ya no tengo que usarlas", explica.

Rosa Sánchez, por su parte, fue paciente y es colaboradora de la AECC desde hace 30 años porque, asegura "hay muchas maneras de poder ayudar y la investigación en este aspecto es fundamental, además de la prevención y el tratamiento". Aunque la mayoría de las presentes en la convocatoria eran mujeres, desde la AECC no se olvidan de los hombres que también padecen esta enfermedad. Como el hermano de Rosa, que, dice, también ha sido diagnosticado de cáncer de mama. "Yo vivo en un pueblo en el que hay dos o tres casos de cáncer de mama en hombres, entiendo que por la minería y la zona en la que viven (Calañas, Sotiel...) que puede llega a influir", revela. Precisamente por esa realidad, la voluntaria quiere hacer extensiva la petición de más investigación, "tanto para mujeres como para hombres, por igual".

Porque el cáncer no entiende de género ni condición social y porque, además, no solo lo padece el diagnosticado, sino aquellos que les rodea. Así lo cuenta Dolores, otra paciente de cáncer de mama, que ha ido acompañada a la concentración con su hijo y su marido, pilares fundamentales para ella. "Podría haberme quedado en casa porque tengo mis bajones y esto se hace muy duro, pero ellos me han animado a sumarse a este movimiento para que se avance en esta terrible enfermedad", explicaba a este periódico con la voz entrecortada por la crudeza de su proceso.

La delegada territorial de Salud en Huelva, Manuela Caro, ha dedicado unas palabras a poner en valor la encomiable labor que desempeña la AECC porque "en algún momento todos vamos a tener esta pandemia silenciosa cerca y la AECC hace más llevadera una enfermedad que no solo cae en el paciente, sino en su entorno personal y profesional". A este respecto, Caro ha llamado a la unión de las instituciones y la sociedad "para garantizar el máximo índice de supervivencia ante esta enfermedad".

Para finalizar, el alcalde, Gabriel Cruz, ha llamado a "mirar de frente al cáncer y romper los tabúes". "Parece que si eliminamos la palabra cáncer no nos va a tocar. Es una realidad a la que se le tiene un miedo brutal y no podemos permitirlo. Se le gana plantándole cara, poniendo recursos, apostando por la investigación".