El PSOE exige que se recupere la atención presencial en los centros de salud

En rueda de prensa en Huelva, Jiménez, que ha criticado "la desastrosa" política sanitaria que está llevando a cabo el Gobierno de Juanma Moreno, ha recordado que fue en marzo cuando el presidente se comprometió a que "en un plazo máximo de seis semanas se recuperaría la atención presencial al 100 %".

"Estamos en julio y apenas un 10 % atención primaria se hace de manera presencial", ha indicado el socialista, y ha apuntado que se trata de algo que "no tiene sentido; no se entiende que en los centros de salud no se esté atendiendo presencialmente y, sin embargo, la oferta de la sanidad privada está al 100 % de manera presencial".

Se ha preguntado por qué el Gobierno andaluz "no establece restricciones de atención en la sanidad privada y, sin embargo, está impidiendo que vayamos a nuestros centros de salud para ser atendidos".

Jiménez ha alertado de que "la falta de una atención sanitaria presencial en nuestros centros de salud está costando vidas porque hay diagnósticos que se están retrasando de manera intolerable y muy peligrosa, tratamientos que no se están actualizando".

Esta realidad, ha indicado, "se va a complicar aún más durante el verano" con la situación de la atención hospitalaria, después de que los sindicatos UGT, CCOO y CSIF hayan denunciado que se van a cerrar más de 2.100 camas en todo el sistema público de salud andaluz.